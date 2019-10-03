Purificada!

Demi Lovato é batizada nas águas do rio Jordão

"Sou grata pelas memórias criadas e pela oportunidade de poder preencher o buraco do tamanho de Deus em meu coração", disse a cantora

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 08:20 - Atualizado há 6 anos

A cantora Demi Lovato Crédito: Reprodução/Instagram @ddlovato

A cantora Demi Lovato, 27, revelou nesta terça-feira (1º) que foi batizada nas águas do rio Jordão, em Israel, durante uma viagem que fez ao país.

"Espiritualmente, é muito importante para mim... Ser batizada no rio Jordão -o mesmo lugar em que Jesus foi batizado- Nunca me senti tão renovada em minha vida", escreveu a artista em uma publicação no Instagram. "Há algo absolutamente mágico em Israel. Eu nunca senti tanto o senso de espiritualidade ou conexão com Deus... Algo que sinto falta há alguns anos".

Demi também relembrou a viagem e agradeceu à religião. "Sou grata pelas memórias criadas e pela oportunidade de poder preencher o buraco do tamanho de Deus em meu coração. Obrigado por me receber, Israel."

O batismo acontece um ano após Demi sofrer com uma overdose, em julho de 2018. Na ocasião, ficou até novembro internada para se recuperar.

No início de 2019, Demi parecia mais confiante sobre sua recuperação. Pelas redes sociais, ela mostrou que passou a virada do ano tomando apenas suco de maçã, e escreveu uma mensagem positiva: "Estou grata por todos os aprendizados que tive neste ano. Jamais vou deixar de valorizar cada dia de minha vida, mesmo os dias ruins".

Demi sofre com o vício em álcool e drogas desde o início de sua carreira e já passou por internações para tratar problemas psicológicos e alimentares em 2010.

