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"É possível"

Demi Lovato comemora seis anos de sobriedade com mensagem inspiradora

'Uma grande parte da minha recuperação foi aprender a me amar', escreveu em uma publicação

Publicado em 16 de Março de 2018 às 12:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 12:54
Demi Lovato Crédito: Divulgação
A cantora Demi Lovato comemorou nesta quinta-feira, 15, seis anos de sobriedade após passar por tratamento em uma clínica de reabilitação. Com uma mensagem inspiradora, ela convidou outras pessoas a compartilharem suas histórias de recuperação.
No final do ano passado, ela disse que decidiu tratar alcoolismo após quase ser abandonada pela família.
Nesta quinta-feira, pelo Twitter, ela disse estar "muito agradecida por mais um dia de alegria, saúde e felicidade". "É possível", completou.
No Instagram, Demi também publicou uma foto para lembrar a data. "Hoje é um dia muito especial para mim. Estou oficialmente celebrando seis anos de sobriedade", escreveu. Ela agradeceu à família, aos amigos e à clínica de reabilitação na qual se tratou e, depois, passou a ser sócia.
"Uma grande parte da minha recuperação foi aprender a me amar e a retribuir aos outros"completou.

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