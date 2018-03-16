Demi Lovato comemora seis anos de sobriedade com mensagem inspiradora

Demi Lovato Crédito: Divulgação

A cantora Demi Lovato comemorou nesta quinta-feira, 15, seis anos de sobriedade após passar por tratamento em uma clínica de reabilitação. Com uma mensagem inspiradora, ela convidou outras pessoas a compartilharem suas histórias de recuperação.

No final do ano passado, ela disse que decidiu tratar alcoolismo após quase ser abandonada pela família.

Nesta quinta-feira, pelo Twitter, ela disse estar "muito agradecida por mais um dia de alegria, saúde e felicidade". "É possível", completou.

No Instagram, Demi também publicou uma foto para lembrar a data. "Hoje é um dia muito especial para mim. Estou oficialmente celebrando seis anos de sobriedade", escreveu. Ela agradeceu à família, aos amigos e à clínica de reabilitação na qual se tratou e, depois, passou a ser sócia.