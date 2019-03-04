Home
Deborah Secco passa mal no baile do Copacabana Palace, diz colunista

Tradicional evento do calendário da society carioca, o Baile do Copa teve como tema "Dolce Carnevale" e Deborah Secco foi coroada rainha da festividade deste ano