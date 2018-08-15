De musa fitness a cantora gospel, Bella Falconi lança música e livro

. Crédito: Reprodução/Instagram @bellafalconi

malhação e, claro, muita foto no espelho. Acontece que ela não quer ser só mais um rostinho bonito em um corpo sarado. Bella Falconi, que sempre explorou mais o seu lado fitness e de lifestyle em suas redes sociais, diz que agora seu dever é ser um exemplo para as filhas. Por isso, de uns tempos para cá, já convertida, aposta na carreira gospel. Mãe de Vickie, de 3 anos, e à espera de Stella, ela comemora a segunda maternidade e diz que esse vínculo afetivo ficou ainda maior quando ela percebeu que estava aflorando sua espiritualidade. Fotos na academia, receitas de comidas e snacks saudáveis, vídeos dee, claro, muita foto no espelho. Acontece que ela não quer ser só mais um rostinho bonito em um corpo sarado. Bella Falconi, que sempre explorou mais o seu ladoe de lifestyle em suas redes sociais, diz que agora seu dever é ser um exemplo para as filhas. Por isso, de uns tempos para cá, já convertida, aposta na carreira. Mãe de Vickie, de 3 anos, e à espera de Stella, ela comemora a segunda maternidade e diz que esse vínculo afetivo ficou ainda maior quando ela percebeu que estava aflorando sua espiritualidade.

O CD "Eu Honrarei o Teu Nome Jesus" e o livro "Quem Tocou Minha Vida" tratam justamente dessa nova fase de Bella. Com as obras, ela quer honrar o nome de Jesus, como explica em suas próprias palavras, e por meio da música e da literatura demonstrar isso para os seus fãs e convidá-los a se aproximarem de Deus.

O meu corpo é templo do Espirito Santo Bella Falconi, influenciadora

Gazeta Online, a influenciadora não exclui suas funções fitness. Além dessa nova faceta gospel, ela pretende continuar com seus trabalhos no universo wellness - como é mais recentemente chamado o mundo das academias, alimentação saudáveis e afins - compartilhando as experiências com os seus fãs e seguidores: No entanto, em entrevista ao, a influenciadora não exclui suas funções fitness. Além dessa nova faceta gospel, ela pretende continuar com seus trabalhos no universo wellness - como é mais recentemente chamado o mundo das academias, alimentação saudáveis e afins - compartilhando as experiências com os seus fãs e seguidores:

Você sempre foi conhecida pelo seu lado mais fitness. Desde quando começou a se dedicar a louvores e às músicas gospel?

Desde a minha primeira gravidez, muitas coisas tornaram-se prioridades na minha vida. Hoje, eu tenho uma visão de, sim, levar uma vida saudável e ser exemplo para as pessoas que me seguem, mas, principalmente, ser um exemplo para minhas filhas e ter uma vida plena, não apenas com um corpo bonito e um estilo de vida que me permita atingir uma beleza. Além da saúde exterior, a maternidade me fez ver de certo modo me voltar ainda mais para o meu espiritual, para minha conexão com Deus e com Jesus. Deus é nosso pai e nos vê como filhos que somos, com amor. E pude sentir um pouco desse amor por meio da forma como eu mesma olho minhas filhas. Assim, como forma de expressar essa gratidão pelo amor de Deus, que me concedeu tantas bençãos, inclusive o dom de ser mãe, resolvi louvá-lo também por meio de canções que o exaltam

. Crédito: Reprodução/Instagram @bellafalconi

E o disco "Eu Honrarei o Teu Nome Jesus": como foi a produção?

Todos os louvores do álbum foram produzidos e compostos em conjunto com pessoas que tem me acompanhado na minha caminhada da fé cristã e do despertar da minha espiritualidade. As músicas refletem minha caminhada com Deus, meus momentos de comunhão com Jesus e tudo que tenho aprendido nessa jornada de vida e fé. Meu maior desejo é honrar o nome de Jesus e confessar que ele é meu Senhor e Salvador, e, por meio dessa canção, demonstrar isso e também convidar as pessoas que escutarem essa canção a se aproximar Dele

E também têm artistas convidados nesse CD...

Sim, têm participações especiais. Não sou cantora profissional e nunca fui envolvida profissionalmente com música, mas o meu envolvimento com a música gospel é o mesmo de todos que professam a fé cristã. Para um cristão, o louvor e os cânticos de adoração fazem parte não só da nossa liturgia, mas da nossa vida com Deus. Davi cantava a Deus e compôs salmos e até mesmo Jesus cantou em sua preparação para a Páscoa. Cantar é uma das formas que nós temos de expressar a Deus o quanto o amamos

. Crédito: Reprodução/Instagram @bellafalconi

E em "Quem Tocou Minha Vida", livro lançado em maio deste ano, você também fala da sua relação com a fé. Como foi a recepção do público?

Todos ouvimos falar de Deus e de Jesus desde pequenos, e eu sempre acreditei em Deus e tive muita fé. E foi isso que me permitiu chegar até aqui. Eu diria que a produção desse trabalho aconteceu ao longo de toda a minha vida. O que está nas páginas desse livro não é fruto de uma aventura ou de uma fase minha, algo passageiro... Mas, sim, um testemunho de que eu escolho seguir e servir a Deus em tudo que eu faço. Que o meu despertar, o meu dormir, o meu comer ou jejuar têm um propósito muito maior do que apenas o meu bem estar físico. O meu corpo é templo do Espirito Santo, e quero que ele esteja firme e bem cuidado porque Deus habita nele. O público tem reagido bem ao trabalho e tenho recebido e-mails e depoimentos de centenas de pessoas que identificaram-se com os meus relatos, que tem me encorajado

Um dos seus trabalhos também teve a participação de Kaká (da Seleção Brasileira). Vocês já eram amigos?

O Kaká é um homem de Deus e alguém que tem sido referência no esporte, mas também um referencial de fé, que sempre trouxe para as pessoas um referencial do que é ser um profissional excelente e dar bom testemunho de sua fé, longe do estereótipo do "crente fanático", um homem simples, de bom coração, temente a Deus e capaz naquilo que faz. Uma honra para mim ter a participação dele. Significou muito pra mim e tornou nossa amizade mais próxima

Acha que seus seguidores estranharam essa sua relação com a fé, já que estavam acostumados a te verem mais em outras atividades?

Como influenciadora digital, também tenho o dever moral de ser sempre franca e verdadeira com os que me seguem. Eu sou conhecida como referência em saúde, qualidade de vida e boa forma. Se eu posso dar dicas relevantes que têm impactado a vida das pessoas em seus corpos, por que não dizer coisas que tenham impacto positivo também para suas almas? Desde que comecei a falar mais sobre questões espirituais, não fui abandonada por meus seguidores, senão abraçada ainda mais. Há uma grande diferença em ser uma televangelista, uma pastora, coisa que eu não sou, e ser uma pessoa comum que apenas expressa a sua fé livremente, que tem o desejo de compartilhar o que tem me feito tão bem com todos os que me seguem. É uma corrente do bem, não uma forçação de barra para conversões em massa, e meus seguidores não apenas entendem como me apoiam

E o que te fez, só agora, demonstrar sua fé para os seus seguidores dessa forma?

Tudo tem seu momento. Sempre tive fé em Deus, porém agora senti que era o momento de falar um pouco mais e demonstrar minha fé de forma mais clara. Sou uma influenciadora e, como tal, espera-se que eu influencie pessoas a optar por coisas boas. Quero apenas compartilhar minha alegria e o que me tem feito bem. A alegria do Senhor tem sido a minha força, e Deus tem sido tão bom comigo. Quero apenas expressar como Deus é bom e senti que esse era o momento

Você acha que esse momento "mãe" pode ter influenciado alguma coisa?

A maternidade tem tudo a ver com isso. É a prova viva do milagre e da existência de Deus. Minha filha sempre está comigo, eu a incluo em tudo que faço. Aprendi muito com a gestação anterior e tem sido mais fácil agora. Meu marido me apoia muito em tudo também e está presente em todos os momentos, como esteve na gestação anterior

. Crédito: Reprodução/Instagram @bellafalconi

Falando da gestação, como está sua rotina?

O meu corpo responde muito bem, porque eu conheço bem o que funciona ou não pra mim. Nunca é fácil, mas hoje tenho conhecimento acadêmico e de vida que me permitem ficar em forma de maneira saudável, sem loucuras, e adotando estratégias que são fruto de toda essa jornada de autoconhecimento. Quanto aos exercícios, sempre compartilho com meus seguidores tudo nesse sentido, e eles poderão acompanhar toda a minha rotina de exercícios para o pós-parto nas minhas redes sociais

E pretende abandonar os seus antigos hábitos?

Não estou demolindo minha carreira, nem minha história. O fato de eu ter gravado um EP de música cristã não me torna automaticamente cantora em tempo integral. Não sou cantora profissional, apenas uma seguidora de Jesus que quis registrar em forma de canção o amor que sinto por Deus. Não tenho planos de deixar de fazer o que faço, mas sim de agregar. Não somos uma única coisa, somos muito mais. Minha carreira como nutricionista segue firme, assim como meus posts e meu papel como influenciadora digital. Estou cursando o mestrado, aqui nos Estados Unidos, em Nutrição, o que mostra meu total comprometimento com esse segmento

Nesse sentido, você acha que está vivendo uma nova fase da sua vida?

Sinto-me mais plena. A maternidade é a realização, é o ápice, o ponto alto da vida de toda mulher. Deus me deu uma familia, um marido que eu amo e me ama, filhas e fãs que me apoiam. O que mais eu posso querer? Estou plena. Mas sei que há mais para mim, não com uma visão de ganância, de ambição, apenas sinto que esse é apenas o começo de tudo aquilo que está por vir

Mas pretende fazer alguma turnê, algum show?