David Brazil e Amin Khader voltam a se falar mas ainda brigam na Justiça

Após sete anos sem se falarem, David Brazil e Amin Kadher retornaram a amizade há um mês. O anúncio foi feito nas redes sociais de ambos, onde compartilham vídeos de diversos momentos juntos. Mas, segundo o UOL, existe uma pendência entre os dois: um processo por danos morais de Amin contra David.
Pelo que tudo indica, o problema será resolvido em breve. "Estou retirando o processo", limitou-se a informar Amin ao UOL. Já David apenas confirmou o retorno da amizade: Voltamos a nos falar, sim".
O CASO
Em junho de 2011, David anunciou a suposta morte do amigo em sua página no Twitter: "É com enorme dor no coração que, infelizmente, confirmo que meu amigo de fé, irmão camarada, Amin Khader, nos deixou esta madrugada."
O "falecimento" chegou a ser confirmado até mesmo pela Record TV no programa "Hoje Em Dia". Porém, o próprio David acabou desmentindo a informação horas depois da confusão já armada no meio dos famosos. "Escroto esse Amin, eu chorando indo pra casa e olha quem vejo correndo na praia. Querer ser notícia com uma palhaçada dessa e usando um amigo é demais, né?", indignou-se.
Revoltado com a repercussão da notícia, Amin entrou na Justiça. Em março de 2016, ele conseguiu proibir que o ex-amigo pronunciasse seu nome sob pena de multa de R$ 10 mil.