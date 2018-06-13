David Brazil e Amin Khader voltam a se falar mas ainda brigam na Justiça

David Brazil e Amin Khader anunciaram que retomaram a amizade após sete anos de briga Crédito: Instagram/Amim Khader

Pelo que tudo indica, o problema será resolvido em breve. "Estou retirando o processo", limitou-se a informar Amin ao UOL. Já David apenas confirmou o retorno da amizade: Voltamos a nos falar, sim".

O CASO

Em junho de 2011, David anunciou a suposta morte do amigo em sua página no Twitter: "É com enorme dor no coração que, infelizmente, confirmo que meu amigo de fé, irmão camarada, Amin Khader, nos deixou esta madrugada."

O "falecimento" chegou a ser confirmado até mesmo pela Record TV no programa "Hoje Em Dia". Porém, o próprio David acabou desmentindo a informação horas depois da confusão já armada no meio dos famosos. "Escroto esse Amin, eu chorando indo pra casa e olha quem vejo correndo na praia. Querer ser notícia com uma palhaçada dessa e usando um amigo é demais, né?", indignou-se.