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David Brazil e Amin Khader voltam a se falar mas ainda brigam na Justiça

Amigos ficaram sem se falar por sete anos após falsa morte de Amin anunciada nas redes sociais

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2018 às 16:26
David Brazil e Amin Khader anunciaram que retomaram a amizade após sete anos de briga Crédito: Instagram/Amim Khader
Após sete anos sem se falarem, David Brazil e Amin Kadher retornaram a amizade há um mês. O anúncio foi feito nas redes sociais de ambos, onde compartilham vídeos de diversos momentos juntos. Mas, segundo o UOL, existe uma pendência entre os dois: um processo por danos morais de Amin contra David.
Pelo que tudo indica, o problema será resolvido em breve. "Estou retirando o processo", limitou-se a informar Amin ao UOL. Já David apenas confirmou o retorno da amizade: Voltamos a nos falar, sim".
O CASO
Em junho de 2011, David anunciou a suposta morte do amigo em sua página no Twitter: "É com enorme dor no coração que, infelizmente, confirmo que meu amigo de fé, irmão camarada, Amin Khader, nos deixou esta madrugada."
O "falecimento" chegou a ser confirmado até mesmo pela Record TV no programa "Hoje Em Dia". Porém, o próprio David acabou desmentindo a informação horas depois da confusão já armada no meio dos famosos. "Escroto esse Amin, eu chorando indo pra casa e olha quem vejo correndo na praia. Querer ser notícia com uma palhaçada dessa e usando um amigo é demais, né?", indignou-se.
Revoltado com a repercussão da notícia, Amin entrou na Justiça. Em março de 2016, ele conseguiu proibir que o ex-amigo pronunciasse seu nome sob pena de multa de R$ 10 mil.

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