David Brazil desfila como destaque de chão no Carnaval de Vitória

Personalidade, que é figurinha fácil na Sapucaí, deu o ar da graça no Sambão do Povo desfilando como destaque de chão da Pega no Samba