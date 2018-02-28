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TELEVISÃO

Datena sai do 'Brasil Urgente' para comandar programa dominical na Band

Apresentador vai entrar na disputa com Rodrigo Faro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 18:12

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 18:12

Datena deixou o Brasil Urgente Crédito: Reprodução / Band
Durante evento que apresentou a nova programação da Band nesta terça-feira, 27, o apresentador José Luiz Datena comemorou sua saída do programa policial "Brasil Urgente", que comanda há 15 anos. O portal UOL informa que Datena falou que se sentia "em uma prisão perpétua" e pensou que nunca sairia do telejornal. A saída de Datena é para fazer frente à Record, e sua estrela Rodrigo Faro, aos domingos.
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Joel Datena, filho do apresentador e que já comanda o programa nos finais de semana e feriados, vai assumir a titularidade do "Brasil Urgente". Datena, por sua vez, ganhou um programa nas tardes de domingo na Band, "Agora é com Datena" - que estreará em abril e deve seguir a linha do programa de Rodrigo Faro na Record TV.

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