Datena sai do 'Brasil Urgente' para comandar programa dominical na Band

Durante evento que apresentou a nova programação da Band nesta terça-feira, 27, o apresentador José Luiz Datena comemorou sua saída do programa policial "Brasil Urgente", que comanda há 15 anos. O portal UOL informa que Datena falou que se sentia "em uma prisão perpétua" e pensou que nunca sairia do telejornal. A saída de Datena é para fazer frente à Record, e sua estrela Rodrigo Faro, aos domingos.
Joel Datena, filho do apresentador e que já comanda o programa nos finais de semana e feriados, vai assumir a titularidade do "Brasil Urgente". Datena, por sua vez, ganhou um programa nas tardes de domingo na Band, "Agora é com Datena" - que estreará em abril e deve seguir a linha do programa de Rodrigo Faro na Record TV.