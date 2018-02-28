Datena sai do 'Brasil Urgente' para comandar programa dominical na Band

Durante evento que apresentou a nova programação da Band nesta terça-feira, 27, o apresentador José Luiz Datena comemorou sua saída do programa policial "Brasil Urgente", que comanda há 15 anos. O portal UOL informa que Datena falou que se sentia "em uma prisão perpétua" e pensou que nunca sairia do telejornal. A saída de Datena é para fazer frente à Record, e sua estrela Rodrigo Faro, aos domingos.