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Daniela Albuquerque celebra relação com o ex Amilcare Dallevo

'Não é falsidade, a gente é amiga e tenho um carinho muito especial por ela', garante sobre Faa Morena
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 17:48

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 17:48

A apresentadora Daniela Albuquerque Crédito: Instagram/@daniredetv
A apresentadora Daniela Albuquerque publicou uma homenagem aos 14 anos de seu relacionamento com Amilcare Dallevo Jr., um dos donos da RedeTV!, emissora na qual também trabalha.
Daniela relembrou que conheceu o amado em um almoço no dia 2 de outubro de 2004, um sábado. À época, estava com 22 anos e Amilcare prestes a completar 47: "Acredito que naquele momento o destino foi certeiro."
"Cheguei do almoço às cinco da tarde e logo já veio o convite para jantar, foi a primeira vez que provei vinho do Porto. E pensar que depois de 10 dias você me apresentaria aos seus três filhos", relembrou.
Daniela também contou que após cerca de um mês, Amilcare já dizia "eu te amo", algo que afirma ter levado cinco meses a mais para retribuir. "Pensando agora, depois que começamos a morar juntos, dormimos só cinco noites sem o outro até hoje", ressaltou.
Na sequência, Daniela falou sobre a boa relação que mantém com a ex-mulher de seu marido, Faa Morena, que também é apresentadora da RedeTV!.
"As pessoas me falam sempre: 'Nossa, você é amiga da ex dele, a Faa Morena?'. Eu falo sempre: 'Claro que sim". E não é falsidade. A gente é amiga e tenho um carinho muito especial por ela".
"Acho que deu certo porque nunca destruí o lar deles e nem de ninguém. Cheguei na vida dele muito tempo depois. Somos uma família muito unida. Somos felizes. Há 14 anos juntos e misturados", garantiu.

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