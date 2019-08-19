Dança dos Famosos 2019: Luísa Sonza e ex-BBB Kaysar são confirmados

A cantora Luísa Sonza Crédito: Ernna Cost

Dança dos Famosos está prestes a começar. Os 12 participantes desta edição foram divulgados por Domingão do Faustão. A temporada 2019 daestá prestes a começar. Os 12 participantes desta edição foram divulgados por Fausto Silva neste domingo (18). A competição acontece durante o

A parte feminina da atração será composta por Dandara Mariana, Fernanda Abreu, Giovanna Lancellotti, Luísa Sonza, Luiza Tomé e Regiane Alves, enquanto a masculina fica por conta de Bruno Montaleone, Jonathan Azevedo, Junior Cigano, Kaysar Dadour, Luis Lobianco e Matheus Abreu.

Luísa Sonza bricou que vai "tremer na base", mas que encara o desafio. Já Giovanna Lancellotti confessou que não dança nem na balada: "Eu só engano. Para mim é um grande desafio, mas espero que todos se divirtam com meus erros e se emocionem com meus acertos".