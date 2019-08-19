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Dança dos Famosos 2019: Luísa Sonza e ex-BBB Kaysar são confirmados

Faustão divulgou a lista dos confirmados da atração no programa deste domingo (18)

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 05:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2019 às 05:13
A cantora Luísa Sonza Crédito: Ernna Cost
A temporada 2019 da Dança dos Famosos está prestes a começar. Os 12 participantes desta edição foram divulgados por Fausto Silva neste domingo (18). A competição acontece durante o Domingão do Faustão.
A parte feminina da atração será composta por Dandara Mariana, Fernanda Abreu, Giovanna Lancellotti, Luísa Sonza, Luiza ToméRegiane Alves, enquanto a masculina fica por conta de Bruno Montaleone, Jonathan Azevedo, Junior Cigano, Kaysar Dadour, Luis Lobianco e Matheus Abreu
Luísa Sonza bricou que vai "tremer na base", mas que encara o desafio. Já Giovanna Lancellotti confessou que não dança nem na balada: "Eu só engano. Para mim é um grande desafio, mas espero que todos se divirtam com meus erros e se emocionem com meus acertos".
Na última edição, Leo Jaime foi o grande campeão do quadro, em final disputada contra Dani Calabresa e Erika Januza. A competição começa com a primeira apresentação do time das mulheres, no ritmo do Baladão, no próximo domingo (25).

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