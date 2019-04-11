Home
>
Famosos
>
Damares elogia Túlio Gadêlha e ele responde: 'Não vai rolar milagre'

Damares elogia Túlio Gadêlha e ele responde: 'Não vai rolar milagre'

Ministra falou da beleza do deputado na sessão da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Internautas não gostaram da resposta do pernambucano