CRM-MT abre sindicância contra ex-BBB após foto comendo em cirurgia

O ex-BBB e cirurgião plástico Marcos Harter postou foto em que aparece comendo enquanto operava paciente Crédito: Reprodução/Instagram @drmarcosharter

O ex-BBB Marcos Harter, que trabalha como cirurgião-plástico, pode se complicar após postar uma foto em que aparece comendo durante a realização de uma cirurgia em seu Instagram, na última sexta-feira, 15.

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (CRM-MT), onde Marcos opera, afirmou em nota divulgada nesta terça-feira, 19, que abriu uma sindicância para apurar um possível desvio ético realizado por Härter.

"A sindicância, conforme estabelecido pelo Código de Ética Médica, seguirá sob sigilo. [...] Salientamos, ainda, que o profissional encontra-se regularmente inscrito, sob o número 7.554", informa a nota.