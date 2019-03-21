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POLÊMICA

CRM-MT abre sindicância contra ex-BBB após foto comendo em cirurgia

CRM-MT apura 'eventual desvio ético do profissional' de Marcos Harter

Publicado em 

20 mar 2019 às 21:07

Publicado em 20 de Março de 2019 às 21:07

O ex-BBB e cirurgião plástico Marcos Harter postou foto em que aparece comendo enquanto operava paciente Crédito: Reprodução/Instagram @drmarcosharter
O ex-BBB Marcos Harter, que trabalha como cirurgião-plástico, pode se complicar após postar uma foto em que aparece comendo durante a realização de uma cirurgia em seu Instagram, na última sexta-feira, 15.
O Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (CRM-MT), onde Marcos opera, afirmou em nota divulgada nesta terça-feira, 19, que abriu uma sindicância para apurar um possível desvio ético realizado por Härter.
"A sindicância, conforme estabelecido pelo Código de Ética Médica, seguirá sob sigilo. [...] Salientamos, ainda, que o profissional encontra-se regularmente inscrito, sob o número 7.554", informa a nota.
"Quando você está no auge da profissão, atendendo pacientes que vêm de fora do País pra operar o nariz com você... Daí vem Deus e com a fome lhe mostra que você é igual a todos e que sem a ajuda dos outros, você simplesmente não é ninguém", escreveu na postagem.

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