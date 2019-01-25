Criticado após ensaio, funkeiro debate metrossexualidade: "Cuidados"

Crédito: Reprodução/Instagram @fialho._

Muitos artistas se preocupam com cada detalhe do visual e raramente têm vergonha de se assumirem metrossexuais nas redes sociais. Esse é o caso do funkeiro e modelo Sérgio Fialho, que após divulgar em seu próprio perfil uma foto sensual, feita para um ensaio exclusivo, foi alvo de questionamentos de dezenas de internautas.

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Os fãs queriam saber se Sérgio já havia implantado próteses nos glúteos. Em resposta, ele declara: “Não tenho prótese no bumbum e não teria problemas se eu tivesse”.

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Gosto de estar bem vestido, com o cabelo milimetricamente arrumado, e de bem com o meu corpo. Isso pode ser taxado como ser um metrossexual, mas considero como cuidados que todo homem deveria ter Sérgio Fialho, funkeiro e modelo

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