Criticado após ensaio, funkeiro debate metrossexualidade: "Cuidados"

Muitos artistas se preocupam com cada detalhe do visual e raramente têm vergonha de se assumirem metrossexuais nas redes sociais. Esse é o caso do funkeiro e modelo Sérgio Fialho, que após divulgar em seu próprio perfil uma foto sensual, feita para um ensaio exclusivo, foi alvo de questionamentos de dezenas de internautas.
Os fãs queriam saber se Sérgio já havia implantado próteses nos glúteos. Em resposta, ele declara: “Não tenho prótese no bumbum e não teria problemas se eu tivesse”.
Gosto de estar bem vestido, com o cabelo milimetricamente arrumado, e de bem com o meu corpo. Isso pode ser taxado como ser um metrossexual, mas considero como cuidados que todo homem deveria ter
Sérgio ainda revelou ser extremamente vaidoso e que não tem vergonha de ser taxado como metrossexual. “Não tenho limites, faço o que for preciso para ser melhor em tudo que eu faço”, fala o artista, revelando ter feito apenas uma única cirurgia na mandíbula.