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"Sou extremamente vaidoso"

Criticado após ensaio, funkeiro debate metrossexualidade: "Cuidados"

Sérgio Fialho, novo nome do funk brasileiro, debateu o tema em suas redes sociais e disse que, além de não ter limites, faz o que for preciso para se sentir bem consigo mesmo

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 13:12

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

25 jan 2019 às 13:12
Crédito: Reprodução/Instagram @fialho._
Muitos artistas se preocupam com cada detalhe do visual e raramente têm vergonha de se assumirem metrossexuais nas redes sociais. Esse é o caso do funkeiro e modelo Sérgio Fialho, que após divulgar em seu próprio perfil uma foto sensual, feita para um ensaio exclusivo, foi alvo de questionamentos de dezenas de internautas.
Crédito: Reprodução/Instagram @fialho._
Os fãs queriam saber se Sérgio já havia implantado próteses nos glúteos. Em resposta, ele declara: “Não tenho prótese no bumbum e não teria problemas se eu tivesse”.
Crédito: Reprodução/Instagram @fialho._
Gosto de estar bem vestido, com o cabelo milimetricamente arrumado, e de bem com o meu corpo. Isso pode ser taxado como ser um metrossexual, mas considero como cuidados que todo homem deveria ter
Sérgio Fialho, funkeiro e modelo
Crédito: Reprodução/Instagram @fialho._
Sérgio ainda revelou ser extremamente vaidoso e que não tem vergonha de ser taxado como metrossexual. “Não tenho limites, faço o que for preciso para ser melhor em tudo que eu faço”, fala o artista, revelando ter feito apenas uma única cirurgia na mandíbula.

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