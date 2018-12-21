Cortaz diz que é abordado por homens que gostam de usar calcinha

O ator Milhem Cortaz Crédito: Reprodução/Instagram @cortaz

O ator Milhem Cortaz, de 45 anos, afirmou que foi abordado na rua por homens que têm o mesmo fetiche de seu personagem na novela "O Sétimo Guardião". O delegado Joubert não gosta de usar cueca e só se sente homem de verdade vestindo calcinha. Para se preparar, ele passou meses saindo de calcinha na rua, sem que ninguém soubesse.

Desde o início da novela, ele diz que foi procurado por homens: "São histórias tocantes ou engraçadas. Segredo que ganhei das pessoas", afirmou Cortaz, em entrevista ao G1.

Ele diz que a maioria deles usa calcinha para trabalhar, para ficar em casa e também para se relacionar com suas companheiras. O ator evidencia duas dessas histórias: uma de um homem assumidamente crossdresser, e outra de um homem que ainda não consegue assumir publicamente e socialmente as suas preferências de vestimenta.

Para sentir na pele o que é esse desejo, ele passou três meses usando calcinha. "É uma grande diversão. Saí com muitos amigos e frequentei lugares públicos de calcinha sem que ninguém soubesse. Ter um segredo é muito apetitoso", relembra.

Flávia Alessandra, 44, elogia o parceiro de cena e diz que não há regras para a adoção de fantasias na relação de um casal: "Contanto que os dois topem e que não fira um lado nem outro, está tudo certo. Depois, a minha personagem também revela que tem uma fantasia, mas não posso dizer ainda qual é".