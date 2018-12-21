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Efeito novela

Cortaz diz que é abordado por homens que gostam de usar calcinha

Em 'O Sétimo Guardião', ator interpreta delegado que tem o fetiche de usar calcinha

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 14:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 14:25
O ator Milhem Cortaz Crédito: Reprodução/Instagram @cortaz
O ator Milhem Cortaz, de 45 anos, afirmou que foi abordado na rua por homens que têm o mesmo fetiche de seu personagem na novela "O Sétimo Guardião". O delegado Joubert não gosta de usar cueca e só se sente homem de verdade vestindo calcinha. Para se preparar, ele passou meses saindo de calcinha na rua, sem que ninguém soubesse.
Desde o início da novela, ele diz que foi procurado por homens: "São histórias tocantes ou engraçadas. Segredo que ganhei das pessoas", afirmou Cortaz, em entrevista ao G1.
Ele diz que a maioria deles usa calcinha para trabalhar, para ficar em casa e também para se relacionar com suas companheiras. O ator evidencia duas dessas histórias: uma de um homem assumidamente crossdresser, e outra de um homem que ainda não consegue assumir publicamente e socialmente as suas preferências de vestimenta.
Para sentir na pele o que é esse desejo, ele passou três meses usando calcinha. "É uma grande diversão. Saí com muitos amigos e frequentei lugares públicos de calcinha sem que ninguém soubesse. Ter um segredo é muito apetitoso", relembra.
Flávia Alessandra, 44, elogia o parceiro de cena e diz que não há regras para a adoção de fantasias na relação de um casal: "Contanto que os dois topem e que não fira um lado nem outro, está tudo certo. Depois, a minha personagem também revela que tem uma fantasia, mas não posso dizer ainda qual é".
Fonte: Folhapress. 

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