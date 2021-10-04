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Corpo do ator Caike Luna será cremado em Maringá, no Paraná

Humorista morreu neste domingo, aos 42 anos, vítima de câncer
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 out 2021 às 12:17

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 12:17

O ator Caike Luna
O ator Caike Luna Crédito: Instagram/@caikeluna
O corpo de Caike Luna está sendo velado na cidade de Maringá, no Paraná. O humorista morreu neste domingo, 3, aos 42 anos, vítima de câncer. Ele passava por tratamento contra o Linfoma Não-Hodgkin, o mesmo que Reynaldo Gianecchini e Edson Celulari tiveram, desde abril deste ano.
Além de ficar conhecido com o personagem Cleiton, de Zorra Total, da TV Globo, ela participava como integrante de programas no canal Multishow e fez parte do elenco da novela Rocky Story. O corpo do ator chegou ao Cemitério Parque na madrugada desta segunda-feira, 4, e deve ser cremado após o velório.
O ator começou a carreira em Curitiba. Em 2007, Caike Luna se mudou para o Rio de Janeiro e fez diversos trabalhos em peças de teatro.

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