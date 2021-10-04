Caio Ribeiro comemora final da quimioterapia e anuncia ausência de linfomas

Caio Ribeiro durante tratamento de um câncer Crédito: Reprodução/Sportv

O comentarista e ex-jogador de futebol Caio Ribeiro anunciou, neste domingo (3), que encerrou seu tratamento com quimioterapia para curar um linfoma de Hodgkin. Ele passou por exames na última sexta-feira (1) e neles não foram mais detectados os linfomas.

"Fiz o exame, o PET Scan, um tipo de ressonância para ver como estava a resposta ao medicamento, a quimioterapia, e não existe mais nenhum linfoma no meu corpo. Zerado. Não existe nenhum mais risco do câncer continuar. Sucesso absoluto do tratamento", comemorou Caio.

Mesmo com as boas notícias divulgadas, o tratamento ainda não está completamente encerrado. O ex-atacante passará por sessões de radioterapia como medida de prevenção, a fim de evitar o aparecimento de novos linfomas.

"Agora tem uma radioterapia por prevenção. Cheio de saúde, a vida segue, já já estou de volta ao estúdio. Para as crianças, as famílias do Caioba, todos que mandaram mensagem, meu muito obrigado, vocês me ajudaram a passar por isso de forma mais leve. Acabou", disse o comentarista.