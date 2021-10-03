Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Câncer

Ator Caike Luna, que fazia o Cleitom de 'Zorra Total', morre aos 42 anos

A morte do artista foi confirmada pela humorista Katiuscia Canoro. Ele comunicou em abril que estava tratando o Linfoma não Hodgkin, o mesmo que acometeu o ator Reynaldo Gianecchini

Publicado em 

03 out 2021 às 14:38

Publicado em 03 de Outubro de 2021 às 14:38

ady Kate (Katiuscia Canoro) e Cleitom (Caike Luna) durante gravações do programa 'Zorra Total'
ady Kate (Katiuscia Canoro) e Cleitom (Caike Luna) durante gravações do programa 'Zorra Total' Crédito: TV Globo/João Cotta
Morreu na manhã deste domingo (3) o ator paranaense Caike Luna, que ficou nacionalmente conhecido pelo personagem Cleitom, no programa "Zorra Total". A morte do artista foi confirmada pela humorista Katiuscia Canoro.
Caike tinha 42 anos e lutava contra o câncer desde abril. À época, ele comunicou que estava tratando o Linfoma não Hodgkin, o mesmo que acometeu o ator Reynaldo Gianecchini.
O ator começou a carreira em Curitiba, onde morou por 13 anos e estudou na Faculdade de Artes do Paraná. A família dele é de Cruzeiro do Oeste, no noroeste do estado.
Enquanto morou na capital, Caike participou de 45 peças de teatro e comerciais. Em 2007, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde começou a fazer diversos trabalhos para a televisão.
Além do personagem que o consagrou, no programa Zorra Total, o ator também participou da novela Rock Story, da TV Globo.
Atualmente, Caike fazia parte do elenco de programas do canal Multishow, como "Xilindró", "Baby Rose" e "Treme Treme".
*Com informações do G1

Veja Também

Carla Diaz discute com ator nas redes e diz que brincadeira tem limite

Morre o ator Jorge Cerruti, aos 77 anos, em São Paulo

'Faustão na Band' será exibido de segunda a sexta e terá a volta das bailarinas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados