Ator Caike Luna, que fazia o Cleitom de 'Zorra Total', morre aos 42 anos

ady Kate (Katiuscia Canoro) e Cleitom (Caike Luna) durante gravações do programa 'Zorra Total' Crédito: TV Globo/João Cotta

Morreu na manhã deste domingo (3) o ator paranaense Caike Luna, que ficou nacionalmente conhecido pelo personagem Cleitom, no programa "Zorra Total". A morte do artista foi confirmada pela humorista Katiuscia Canoro.

Caike tinha 42 anos e lutava contra o câncer desde abril. À época, ele comunicou que estava tratando o Linfoma não Hodgkin, o mesmo que acometeu o ator Reynaldo Gianecchini.

O ator começou a carreira em Curitiba, onde morou por 13 anos e estudou na Faculdade de Artes do Paraná. A família dele é de Cruzeiro do Oeste, no noroeste do estado.

Enquanto morou na capital, Caike participou de 45 peças de teatro e comerciais. Em 2007, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde começou a fazer diversos trabalhos para a televisão.

Além do personagem que o consagrou, no programa Zorra Total, o ator também participou da novela Rock Story, da TV Globo.

Atualmente, Caike fazia parte do elenco de programas do canal Multishow, como "Xilindró", "Baby Rose" e "Treme Treme".