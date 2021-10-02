Morre o ator Jorge Cerruti, aos 77 anos, em São Paulo

O ator, diretor e dublador Jorge Cerruti, morreu nesta sexta-feira (1º), aos 77 anos. A informação foi confirmada por meio de uma nota publicada por sua sobrinha nas redes sociais, que não disse a causa da morte. Ela informou que o velório aconteceria ainda nesta sexta, às 16h:
"Bom dia, aqui é a sobrinha do Jorge. Venho informar que o velório do meu tio será hoje das 16h às 19h no Cerimonial do Pacaembu, na Av. Pacaembu, 1.254, São Paulo", iniciou ela.
"Vai deixar saudades, tio. Descanse em paz, amamos você", finalizou.
Jorge Cerruti iniciou sua carreira como pianista em peças de teatro e em seguida, passou para atuação, estreando na televisão na década de 70 na TV Cultura.
Ele ainda trabalhou em filmes como "O Cheiro do Ralo" e "A Casa de Alice". O trabalho mais recente dele é na série "As Five", cuja nova temporada vai chegar ao Globoplay.