Noiva de Lucas Penteado pede para internautas pararem os ataques

BBB 21: o ator Lucas Penteado na sala da casa Crédito: TV Globo/Reprodução

A maquiadora Julia Franhani, noiva de Lucas Penteado, 24, pediu para as pessoas pararem com os ataques e disse que quando se sentir melhor vai explicar o que aconteceu em uma live. Ela publicou a mensagem nos stories do Instagram, nesta sexta-feira (1º).

Julia agradeceu aos novos seguidores e reclamou que foram criados vários perfis falsos com o seu nome. Ela disse que teve que criar uma conta reserva no Instagram porque várias pessoas estão denunciando seu perfil.

Nos stories, a maquiadora compartilhou por volta das 19h uma foto do interior de um avião. Ela disse que estava com o Lucas e que eles foram juntos ao aeroporto. "Tudo irá se resolver, só estamos esperando um tempo", escreveu Julia. O babado foi compartilhado no Instagram pelo perfil Rainha Matos.

Na madrugada desta sexta, Lucas surpreendeu os seus seguidores ao fazer uma live para expor uma suposta traição da sua noiva. O nome do ator e ex-BBB ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter por causa da repercussão da situação.

Lucas Penteado flagrou a noiva dele o traindo com o segurança e fez uma live. Genteeeeeeeee!!!!



pic.twitter.com/pHVttikDQ8 — DANTAS (@Dantinhas) October 1, 2021

Trechos da live circularam nas redes sociais. Em um deles, Penteado grava a noiva com um segurança no elevador. "E você não tem nada a ver com isso. Errado mesmo, de verdade, é quem tinha a relação", afirma ele para o segurança.

Na sequência, ele segue até a portaria do prédio para tirar satisfações com os funcionários sobre quem estava no seu apartamento.

Em outro momento da live, Gil do Vigor, amigo de Penteado, entra na live e pergunta: "O que houve?". Os dois protagonizaram o primeiro beijo de língua entre homens do "Big Brother Brasil".

No programa "Altas Horas" (Globo), exibido no dia 18 de setembro, Lucas revelou que estava noivo. "Tive depressão e acredito que seja uma luta dia após dias. Me agarro muito à minha família, ao meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu tô até noivo", afirmou na ocasião.