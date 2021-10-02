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Babado e confusão!

Noiva de Lucas Penteado pede para internautas pararem os ataques

Ela disse que vai se explicar em uma live quando se sentir melhor
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2021 às 09:19

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 09:19

BBB 21: o ator Lucas Penteado na sala da casa
BBB 21: o ator Lucas Penteado na sala da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
A maquiadora Julia Franhani, noiva de Lucas Penteado, 24, pediu para as pessoas pararem com os ataques e disse que quando se sentir melhor vai explicar o que aconteceu em uma live. Ela publicou a mensagem nos stories do Instagram, nesta sexta-feira (1º).
Julia agradeceu aos novos seguidores e reclamou que foram criados vários perfis falsos com o seu nome. Ela disse que teve que criar uma conta reserva no Instagram porque várias pessoas estão denunciando seu perfil.
Nos stories, a maquiadora compartilhou por volta das 19h uma foto do interior de um avião. Ela disse que estava com o Lucas e que eles foram juntos ao aeroporto. "Tudo irá se resolver, só estamos esperando um tempo", escreveu Julia. O babado foi compartilhado no Instagram pelo perfil Rainha Matos.
Na madrugada desta sexta, Lucas surpreendeu os seus seguidores ao fazer uma live para expor uma suposta traição da sua noiva. O nome do ator e ex-BBB ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter por causa da repercussão da situação.
Trechos da live circularam nas redes sociais. Em um deles, Penteado grava a noiva com um segurança no elevador. "E você não tem nada a ver com isso. Errado mesmo, de verdade, é quem tinha a relação", afirma ele para o segurança.
Na sequência, ele segue até a portaria do prédio para tirar satisfações com os funcionários sobre quem estava no seu apartamento.
Em outro momento da live, Gil do Vigor, amigo de Penteado, entra na live e pergunta: "O que houve?". Os dois protagonizaram o primeiro beijo de língua entre homens do "Big Brother Brasil".

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No programa "Altas Horas" (Globo), exibido no dia 18 de setembro, Lucas revelou que estava noivo. "Tive depressão e acredito que seja uma luta dia após dias. Me agarro muito à minha família, ao meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu tô até noivo", afirmou na ocasião.
Na live, ele cobrou da noiva pelas declarações que fez durante a atração. "E a senhora? Como vai fazer agora? Fui lá no Altas Horas, dei entrevista, falei que te amava."

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