Andressa Urach vai para casa após ex aparecer com polícia em boate

A tentativa de Andressa Urach de voltar à prostituição foi impedida pelo ex-marido, Thiago Lopes. O empresário foi com a polícia até a porta da boate Gruta Azul, em Porto Alegre (RS), buscar a modelo, que está grávida de um filho do casal.
"Gente, meu ex-marido está em frente ao meu trabalho com a polícia! Quer mandar me prender por quê?", postou ela. "Vim fazer show. Não entendi. Estamos separados, não abortei e nem uso drogas! E foi ele que me deixou grávida", completou a modelo em seus stories, no Instagram.
"Estou há mais de 7 anos sem usar drogas. E não sei por que ele está aqui na frente, porque a gente não está mais junto. Não estou entendendo aonde ele quer chegar com isso. Está aqui na frente com a polícia. Tem noção disso?! Quero trabalhar. Primeiro que quem me deixou grávida foi ele. Então, assim, não estou entendendo. Agora vou voltar a comer minha jantinha, porque depois trenho que trabalhar, me apresentar", finalizou.
Na sequência, Thiago Lopes postou uma foto de Andressa Urach em casa com a legenda: "Em casa. E bem pianinha".
Urach e Lopes passam por uma separação conturbada. Após anunciar a separação, a modelo anunciou que voltaria à prostituição para se sustentar, já que Thiago deixou a casa. Ele disse que não havia saído e ainda está cuidando de Urach.
Segundo a loira, o empresário quer interditá-la por estar grávida e ter dito que voltaria para a prostituição. Após trocarem farpas na web, nesta quinta-feira (30) os dois chegaram a posar juntos e dizer que estavam se entendendo.