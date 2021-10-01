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Andressa Urach vai para casa após ex aparecer com polícia em boate

"Bem pianinha", postou Thiago Lopes após ir buscar a ex

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 10:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2021 às 10:47
Andressa Urach em casa, após o ex aparecer com polícia em frente à boate em que ela faria show
Andressa Urach em casa, após o ex aparecer com polícia em frente à boate em que ela faria show Crédito: Reprodução/Instagram
tentativa de Andressa Urach de voltar à prostituição foi impedida pelo ex-marido, Thiago Lopes. O empresário foi com a polícia até a porta da boate Gruta Azul, em Porto Alegre (RS), buscar a modelo, que está grávida de um filho do casal.
"Gente, meu ex-marido está em frente ao meu trabalho com a polícia! Quer mandar me prender por quê?", postou ela. "Vim fazer show. Não entendi. Estamos separados, não abortei e nem uso drogas! E foi ele que me deixou grávida", completou a modelo em seus stories, no Instagram.
"Estou há mais de 7 anos sem usar drogas. E não sei por que ele está aqui na frente, porque a gente não está mais junto. Não estou entendendo aonde ele quer chegar com isso. Está aqui na frente com a polícia. Tem noção disso?! Quero trabalhar. Primeiro que quem me deixou grávida foi ele. Então, assim, não estou entendendo. Agora vou voltar a comer minha jantinha, porque depois trenho que trabalhar, me apresentar", finalizou.
Na sequência, Thiago Lopes postou uma foto de Andressa Urach em casa com a legenda: "Em casa. E bem pianinha".
Urach e Lopes passam por uma separação conturbada. Após anunciar a separação, a modelo anunciou que voltaria à prostituição para se sustentar, já que Thiago deixou a casa. Ele disse que não havia saído e ainda está cuidando de Urach.
Segundo a loira, o empresário quer interditá-la por estar grávida e ter dito que voltaria para a prostituição. Após trocarem farpas na web, nesta quinta-feira (30) os dois chegaram a posar juntos e dizer que estavam se entendendo.

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