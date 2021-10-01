Andressa Urach vai para casa após ex aparecer com polícia em boate

Andressa Urach em casa, após o ex aparecer com polícia em frente à boate em que ela faria show Crédito: Reprodução/Instagram

tentativa de Andressa Urach de voltar à prostituição foi impedida pelo ex-marido, Thiago Lopes. O empresário foi com a polícia até a porta da boate Gruta Azul, em Porto Alegre (RS), buscar a modelo, que está grávida de um filho do casal.

"Gente, meu ex-marido está em frente ao meu trabalho com a polícia! Quer mandar me prender por quê?", postou ela. "Vim fazer show. Não entendi. Estamos separados, não abortei e nem uso drogas! E foi ele que me deixou grávida", completou a modelo em seus stories, no Instagram.

"Estou há mais de 7 anos sem usar drogas. E não sei por que ele está aqui na frente, porque a gente não está mais junto. Não estou entendendo aonde ele quer chegar com isso. Está aqui na frente com a polícia. Tem noção disso?! Quero trabalhar. Primeiro que quem me deixou grávida foi ele. Então, assim, não estou entendendo. Agora vou voltar a comer minha jantinha, porque depois trenho que trabalhar, me apresentar", finalizou.

Na sequência, Thiago Lopes postou uma foto de Andressa Urach em casa com a legenda: "Em casa. E bem pianinha".