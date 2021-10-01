Sertanejo troca esposa por mulher de traficante, diz colunista

Mais um relacionamento chega ao fim em 2020. Segundo o colunista Leo Dias, o cantor Diego Barros da Silva, da dupla Henrique & Diego, trocou a esposa pela mulher de um traficante de Campo Grande (MS).
De acordo com a publicação, o intérprete do hit "Suíte 14" traiu Annaí Bernardes com a vizinha do condomínio de luxo em que moravam em Campo Grande. Na época, a esposa do sertanejo estava fazendo um tratamento para um problema de saúde e a história virou um escândalo entre os condôminos.
A assessoria do cantor confirmou o término. O colunista afirma ter fotos de Diego e a mulher, mas não divulgou a imagem nem a identidade da moça a pedido do sertanejo.