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Sertanejo troca esposa por mulher de traficante, diz colunista

Segundo Leo Dias, Diego, da dupla com Henrique, teria traído a esposa com a vizinha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2021 às 11:08

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 11:08

O sertanejo Diego, da dupla Henrique e Diego
O sertanejo Diego, da dupla Henrique e Diego Crédito: Instagram/@diego_hed
Mais um relacionamento chega ao fim em 2020. Segundo o colunista Leo Dias, o cantor Diego Barros da Silva, da dupla Henrique & Diego, trocou a esposa pela mulher de um traficante de Campo Grande (MS).
De acordo com a publicação, o intérprete do hit "Suíte 14" traiu Annaí Bernardes com a vizinha do condomínio de luxo em que moravam em Campo Grande. Na época, a esposa do sertanejo estava fazendo um tratamento para um problema de saúde e a história virou um escândalo entre os condôminos.
A assessoria do cantor confirmou o término. O colunista afirma ter fotos de Diego e a mulher, mas não divulgou a imagem nem a identidade da moça a pedido do sertanejo.

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