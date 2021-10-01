Sertanejo troca esposa por mulher de traficante, diz colunista

O sertanejo Diego, da dupla Henrique e Diego Crédito: Instagram/@diego_hed

Mais um relacionamento chega ao fim em 2020. Segundo o colunista Leo Dias, o cantor Diego Barros da Silva, da dupla Henrique & Diego, trocou a esposa pela mulher de um traficante de Campo Grande (MS).

De acordo com a publicação, o intérprete do hit "Suíte 14" traiu Annaí Bernardes com a vizinha do condomínio de luxo em que moravam em Campo Grande. Na época, a esposa do sertanejo estava fazendo um tratamento para um problema de saúde e a história virou um escândalo entre os condôminos.