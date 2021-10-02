Carla Diaz discute com ator nas redes e diz que brincadeira tem limite

A atriz e ex-BBB Carla Diaz Crédito: Reprodução/Instagram @carladiaz

Carla Diaz, 30, e Léo Bittencourt, 27, protagonistas dos filmes sobre Suzane Von Richthofen, se desentenderam após uma piada na qual o ator fez piada usando termo chulo com o pôster do filme nas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (1º). O assunto ficou entre os mais comentados do Twitter.

Bittencourt compartilhou no Twitter um meme com um pôster do filme sobre Suzane Von Richthofen com a frase "Topa tudo por buce**". Carla não gostou da piada do ator e comentou na rede social que se sentiu desrespeitada como mulher.

"Brincadeira tem limite! Hoje me senti muito desrespeitada como mulher e profissional. Não vou me calar, chega! Inclusive vou fazer um limpa por aqui", escreveu a atriz.

Brincadeira tem limite! Hoje me senti muito desrespeitada como mulher e profissional. Não vou me calar, chega! Inclusive vou fazer uma limpa por aqui…

Sempre me pedem para vir no tt, mas toda vez é um caos, discórdia e falta de respeito com o próximo. Não compactuo com isso. — Carla Díaz ? (@Carladiaz) October 1, 2021

Em outro post, a atriz reclamou que os fãs pedem para ela interagir mais no Twitter, mas falta respeito ao próximo na rede. "Sempre me pedem para vir no Twitter, mas toda vez é um caos, discórdia e falta de respeito com o próximo. Não compactuo com isso."

Após a polêmica, o ator apagou a publicação na rede e escreveu um pedido de desculpas a todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Ele admitiu que foi inconsequente , irresponsável e que precisa aprender a lidar com a responsabilidade por ter mais exposição

"Do fundo do meu coração, jamais imaginei que isso pudesse ser ofensivo. Eu não tenho nada a fazer além de pedir desculpa, ouvir e não repetir. Triste de verdade com o rumo que isso tomou. Mais uma vez, desculpas", escreveu Bittencourt.

A brincadeira do ator dividiu a rede social entre internautas defendendo que as pessoas não entenderam que a piada era com o personagem e quem achou a publicação desrespeitosa.

Uma internauta defendeu o posicionamento de Carla e disse que ela "não tem que se calar mesmo". "Precisou a garota vir aqui quase desenhando para entender que não é por fandom, é por sermos mulheres e a brincadeira tem limites. E se eu me senti desrespeitada, imagina ela que estava com a imagem sendo usada!"

Precisou a garota vir aqui quase desenhando pra entender que não é por fandom, é por sermos mulheres e a brincadeira tem limites. E se eu me senti desrespeitada, imagina ela que estava com a imagem sendo usada !!!

Vc não tem que se calar mesmo não. — Marcely ?.? (@marcelymello6) October 1, 2021

Outros defenderam o ator justificando que o meme era sobre o personagem e não tinha nenhuma relação com Carla Diaz.