Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dedicação

'Contratei personal só para malhar o bumbum', revela Suzy Cortez

A musa possui 108 centímetros de bumbum
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2019 às 16:22

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 16:22

Crédito: Donni Rodrigues/CO Assessoria
Suzy Cortez, dona do título de Miss Bumbum Brasil 2015, agora volta a disputar o título com o objetivo de tentar o bicampeonato. Para colecionar mais uma faixa, a modelo fala que conta com apoio de um personal e muita dedicação apenas para malhar o bumbum.
"Todos pensam que é muito fácil malhar os glúteos, mas acho que é uma das partes mais difíceis do corpo. Tudo depende de você e a sua própria força de vontade para conseguir crescer o bumbum", disse Suzy.
> "Troquei a faculdade pelo Instagram", diz ex-Miss Bumbum
A musa possui 108 centímetros de bumbum e não cansa de ostentá-lo nas redes sociais. Na internet, ela possui mais de 1 milhão de seguidores e faz dos seus ensaios e postagens um trabalho como uma das maiores musas fitness.
Reconhecida internacionalmente pelo incidente com o jogador Lionel Messi, desde 2015 Suzy aproveita a sua fama posando para inúmeras capas de revistas masculinas e entrevistas.
Na rotina para crescer o bumbum ela revelou algumas dicas. "O ideial é ter uma alimentação balanceada, rica em proteína vegana", contou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados