'Contratei personal só para malhar o bumbum', revela Suzy Cortez

Crédito: Donni Rodrigues/CO Assessoria

Suzy Cortez, dona do título de personal e muita dedicação apenas para malhar o bumbum. , dona do título de Miss Bumbum Brasil 2015 , agora volta a disputar o título com o objetivo de tentar o bicampeonato. Para colecionar mais uma faixa, a modelo fala que conta com apoio de ume muita dedicação apenas para

"Todos pensam que é muito fácil malhar os glúteos, mas acho que é uma das partes mais difíceis do corpo. Tudo depende de você e a sua própria força de vontade para conseguir crescer o bumbum", disse Suzy.

A musa possui 108 centímetros de bumbum e não cansa de ostentá-lo nas redes sociais. Na internet, ela possui mais de 1 milhão de seguidores e faz dos seus ensaios e postagens um trabalho como uma das maiores musas fitness.

Lionel Messi, desde 2015 Suzy aproveita a sua fama posando para inúmeras capas de revistas masculinas e entrevistas. Reconhecida internacionalmente pelo incidente com o jogador, desde 2015 Suzy aproveita a sua fama posando para inúmeras capas de revistas masculinas e entrevistas.