Conta do Instagram de Marina Ruy Barbosa é hackeada de novo

Menos de 24h depois de retomar sua conta no Instagram, a atriz Marina Ruy Barbosa teve o perfil invadido novamente. Na manhã desta quarta (17), a conta da global já estava com novas publicações fakes, que prometiam doações de celulares e outros produções eletrônicos.
À revista Quem, a assessoria de Marina explicou que a equipe da atriz já está alerta com a situação e que novas medidas devem ser tomadas nesta quarta (17).
"Já estão tentando entender como aconteceu de novo para tentar resolver", diz, trecho da nota enviada à reportagem.
