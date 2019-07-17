Menos de 24h

Conta do Instagram de Marina Ruy Barbosa é hackeada de novo

Menos de 24h depois de recuperar o perfil, atriz teve a conta invadida novamente por hackers

Publicado em 17 de julho de 2019 às 11:49 - Atualizado há 6 anos

Menos de 24h depois de retomar sua conta no Instagram, a atriz Marina Ruy Barbosa teve o perfil invadido novamente. Na manhã desta quarta (17), a conta da global já estava com novas publicações fakes, que prometiam doações de celulares e outros produções eletrônicos.

À revista Quem, a assessoria de Marina explicou que a equipe da atriz já está alerta com a situação e que novas medidas devem ser tomadas nesta quarta (17).

"Já estão tentando entender como aconteceu de novo para tentar resolver", diz, trecho da nota enviada à reportagem.

