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Coincidências?

Conheça o cantor que beijou Anitta ao vivo

Leandro já ganhou mais de 70 mil seguidores no Instagram depois do beijo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2018 às 19:15

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 19:15

Anitta beija Leandro Martins, do Atitude 67, ao vivo durante Prêmio Multishow 2018 Crédito: Reprodução/Instagram @causou.babado
Leandro Osmar Silva Martins, o músico do grupo Atitude 67, foi quem deu o beijaço na boca de Anitta no Prêmio Multishow 2018 - e ele não é um mero desconhecido da cantora. A banda que ele faz parte é assessorada pelo mesmo escritório que administra a carreira da funkeira e empresariada pelo cantor Thiaguinho, da mesma empresa. 
> Cantor diz que beijo em Anitta foi de verdade e elogia: "Muito bom"
De acordo com o jornal Extra, Leandro nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem 31 anos, mora em São Paulo e é formado em Direito, tendo atuado por cinco anos na área. Há dois, formou a banda Atitude 67, dona do hit "Cerveja de Garrafa", com amigos de escola. Com fama de galanteador, Leandro é bastante extrovertido e gosta de praticar corrida e futebol, além de ser frequentador assíduo da academia. 
> Anitta após beijaço: "Se eu brinco, tenho que aceitar as brincadeiras"
Em entrevista ao Extra, o músico contou que o beijo foi mesmo de verdade e não estava combinado. "Foi para valer e para mostrar atitude", disse ele, elogiando em seguida: "Foi muito bom".
. Crédito: Reprodução/Instagram @leandro.a67
. Crédito: Reprodução/Instagram @leandro.a67
. Crédito: Reprodução/Instagram @leandro.a67

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