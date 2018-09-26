Conheça o cantor que beijou Anitta ao vivo

Anitta beija Leandro Martins, do Atitude 67, ao vivo durante Prêmio Multishow 2018 Crédito: Reprodução/Instagram @causou.babado

Leandro Osmar Silva Martins, o músico do grupo Atitude 67, foi quem deu o beijaço na boca de Anitta no Prêmio Multishow 2018 - e ele não é um mero desconhecido da cantora. A banda que ele faz parte é assessorada pelo mesmo escritório que administra a carreira da funkeira e empresariada pelo cantor Thiaguinho, da mesma empresa.

De acordo com o jornal Extra, Leandro nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem 31 anos, mora em São Paulo e é formado em Direito, tendo atuado por cinco anos na área. Há dois, formou a banda Atitude 67, dona do hit "Cerveja de Garrafa", com amigos de escola. Com fama de galanteador, Leandro é bastante extrovertido e gosta de praticar corrida e futebol, além de ser frequentador assíduo da academia.

Em entrevista ao Extra, o músico contou que o beijo foi mesmo de verdade e não estava combinado. "Foi para valer e para mostrar atitude", disse ele, elogiando em seguida: "Foi muito bom".

. Crédito: Reprodução/Instagram @leandro.a67

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