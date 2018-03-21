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Superação

Conheça Madeline Stuart, 1ª modelo profissional com Síndrome de Down

Aos 21 anos de idade e três de carreira, ela já desfilou nas principais semanas de moda do mundo

Publicado em 21 de Março de 2018 às 19:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 19:53
Conheça Madeline Stuart, 1ª modelo profissional com Síndrome de Down Crédito: Reprodução/Instagram @madelinesmodelling_
Madeline Stuart, muito prazer! Na data em que se celebra o Dia Internacional da Síndrome de Down, que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da luta pelos direitos igualitários, o Purepeople apresentou essa australiana de 21 anos que se destaca nas passarelas das principais semanas de moda desde 2015 e conhecida como a primeira modelo profissional com Síndrome de Down.
"Eu absolutamente amo isso! Sinto-me orgulhosa e feliz quando estou na passarela. É a melhor sensação do mundo. Infelizmente tem havido muita rejeição ao longo do caminho, o que é difícil, mas eu continuo trabalhando duro e tentando quebrar essas barreiras", declarou em recente entrevista para a jornalista Mariah Martinez, publicada no site "Medium". 
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Madeline já desfilou na Semana de Moda de Paris, Nova York e Dubai, fez fotos para catálogo de noivas da Rixey Manor e trabalhos para revistas como "Vogue" e "Cosmopolitan". A modelo é uma grande defensora da inclusão e da diversidade no universo da moda. 
23 QUILOS A MENOS
De acordo com o Purepeople, a vontade da australiana de seguir uma trajetória nas passarelas começou em 2014 quando foi a um desfile de moda na cidade de Brisbane com Rosanne, sua mãe. Como ela estava acima do peso e com dificuldade de se movimentar nas aulas de dança e esporte, Madeline passou por uma mudança de hábitos encorajada pela mãe. "Madeline seguiu um processo de reeducação alimentar e começou a fazer exercícios seis dias por semana com um personal trainer, cortou o fast food da alimentação e começou a nadar uma hora por dia. Ela não perdeu peso para se tornar modelo, mas se tornou modelo quando perdeu peso ao se sentir fortalecida e confiante para se exibir", declarou em entrevista ao "Daily Mail". 

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