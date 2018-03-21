Conheça Madeline Stuart, 1ª modelo profissional com Síndrome de Down Crédito: Reprodução/Instagram @madelinesmodelling_

Madeline Stuart, muito prazer! Na data em que se celebra o Dia Internacional da Síndrome de Down, que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da luta pelos direitos igualitários, o Purepeople apresentou essa australiana de 21 anos que se destaca nas passarelas das principais semanas de moda desde 2015 e conhecida como a primeira modelo profissional com Síndrome de Down.

"Eu absolutamente amo isso! Sinto-me orgulhosa e feliz quando estou na passarela. É a melhor sensação do mundo. Infelizmente tem havido muita rejeição ao longo do caminho, o que é difícil, mas eu continuo trabalhando duro e tentando quebrar essas barreiras", declarou em recente entrevista para a jornalista Mariah Martinez, publicada no site "Medium".

Madeline já desfilou na Semana de Moda de Paris, Nova York e Dubai, fez fotos para catálogo de noivas da Rixey Manor e trabalhos para revistas como "Vogue" e "Cosmopolitan". A modelo é uma grande defensora da inclusão e da diversidade no universo da moda.

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