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"Sonho realizado"

Com sardas à mostra, Marina Ruy Barbosa posa sem maquiagem

Quantidade de sardas impressionou, mas Mariana só fez arrancar elogios dos internautas

Publicado em 02 de Março de 2018 às 14:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 14:02
No auge de sua carreira - e de seus 22 aninhos - a atriz Marina Ruy Barbosa diz que realizou um sonho. É que a ruiva posou para a capa da Vogue Brasil deste mês e com um agravante: sem maquiagem. Ainda que tenha impressionado a quantidade de sardas da celebridade, os fãs e internautas só conseguiram fazer elogiá-la.
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Ela fez uma publicação em seu Instagram no qual destacou a foto na capa da revista. Veja o post:
"Linda! Ai se eu fosse assim sem maquiagem", disparou uma fã, enquanto outra disse: "Marina, me encorajando a mostrar minhas sardas". Uma internauta ainda filosofou com a pose da artista: "A beleza revelada! Parabéns, Marina, pela coragem".

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