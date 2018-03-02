Com sardas à mostra, Marina Ruy Barbosa posa sem maquiagem

No auge de sua carreira - e de seus 22 aninhos - a atriz Marina Ruy Barbosa diz que realizou um sonho. É que a ruiva posou para a capa da Vogue Brasil deste mês e com um agravante: sem maquiagem. Ainda que tenha impressionado a quantidade de sardas da celebridade, os fãs e internautas só conseguiram fazer elogiá-la.
Ela fez uma publicação em seu Instagram no qual destacou a foto na capa da revista. Veja o post:
"Linda! Ai se eu fosse assim sem maquiagem", disparou uma fã, enquanto outra disse: "Marina, me encorajando a mostrar minhas sardas". Uma internauta ainda filosofou com a pose da artista: "A beleza revelada! Parabéns, Marina, pela coragem".