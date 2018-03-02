Com sardas à mostra, Marina Ruy Barbosa posa sem maquiagem

No auge de sua carreira - e de seus 22 aninhos - a atriz Marina Ruy Barbosa diz que realizou um sonho. É que a ruiva posou para a capa da Vogue Brasil deste mês e com um agravante: sem maquiagem. Ainda que tenha impressionado a quantidade de sardas da celebridade, os fãs e internautas só conseguiram fazer elogiá-la.