Com novo programa na Record, Xuxa afirma que é difícil envelhecer na TV

A apresentadora Xuxa Meneghel postou foto sem maquiagem e com cabelos brancos à mostra no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial

Xuxa Meneghel, 55, comentou que, mesmo com mais de 30 anos na televisão, continua aprendendo diariamente. Após uma temporada inteira do reality de dança Dancing Brasil na Record, a apresentadora ganha um novo programa na emissora com formato inovador, em que os finalistas são apresentados no primeiro episódio e mudam a cada programa.

Para ela, The Four Brasil é uma nova oportunidade e desafio para sua carreira, tanto que tem medo de não conseguir atender às expectativas do programa.

"Eu me sinto feliz de estar sendo desafiada", contou em evento à imprensa. "Mas fico com receio de não estar à altura [..] Descobri depois de anos que não sei de nada."

Xuxa disse ainda que tem sido criticada por sua imagem, e que "envelhecer em frente às câmeras é muito difícil". Segundo ela, isso se dá especialmente por não ser adepta de cirurgias e botox. "Não gosto, mas não significa que um dia não venha a fazer".

"Queria que o público aceitasse [o meu envelhecimento]. Eu já me aceito, principalmente porque eu tenho o Junno", brincou. "As pessoas querem que eu tenha 20 anos para sempre".

A apresentadora diz estar acostumada a não usar maquiagem diariamente, já que usa muito enquanto está gravando, e que isso é algo que incomoda seus seguidores nas redes.

"É algo que choca um pouco as pessoas. Elas ficam muito mais chocadas do que eu", diz. "É bastante difícil trabalhar com o público e não dar o que ele quer. [...] Vou ficar velha na frente de todo mundo. Estou velha na frente de todo mundo. Mas eu me aceito numa boa."

THE FOUR BRASIL

Xuxa elogiou o reality, que já existe no exterior, e disse que assistiu a todos os episódios antes de apresentar a versão brasileira. Zhavia Ward, uma participante de 16 anos que ficou sem voz durante o programa nos EUA, foi uma das participantes favoritas de Xuxa. A apresentadora chegou a pedir para Rodrigo Carelli (diretor de realities na Record) trazer Zhavia na final do programa no Brasil.

Sobre a dinâmica, ela explica que é o público, composto por 550 pessoas, quem julga: "A plateia é como um 4º jurado, que irá julgar na hora", conta. "Aqui, todos os episódios têm clima de final."

Serão oito episódios sem roteiros pré-definidos, uma vez que a escolha do público e jurados pode alterar todo o programa. "A gente não sabe quantas pessoas irão batalhar em cada programa. Não tem começo, meio e fim, porque o meio pode mudar tudo".