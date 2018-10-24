Com nova namorada 32 anos mais nova, Chiquinho Scarpa quer ser pai

Chiquinho Scarpa, 67, aproveitou sua presença no Luciana By Night que irá ao ar nesta terça-feira, 23, para falar sobre seus planos de aumentar a família ao lado de sua namorada, Luana Risério, 35.

Chiquinho Scarpa, de 67 anos, e a nova namorada, Luana Risério, de 35 anos: casal avalia possibilidade de terem um filho Crédito: Reprodução/Instagram @conde_chiquinho_scarpa

"Eu preciso ter filho, senão o conde vai para a cucuia. Eu sou o único Scarpa, se eu não tiver um filho, morre a família. Já conversei e ela está em pleno acordo", falou.

Junto a Chiquinho há cerca de quatro meses, Luana também comentou o tema: "A gente avalia com calma, né. Teremos mais para frente, deixa a gente namorar um pouco mais."

Scarpa ainda fez questão de ressaltar sua fidelidade à amada: "Quando eu estou com uma mulher, não tenho olhos para outras. Sou um homem super fiel com amigos, com mulheres, com cachorro. Cachorro tenho um só, não tenho dois. Sou aquele individual, mesmo."

Questionado se está na fase de 'dormir de conchinha' com Luana, Chiquinho foi sincero na resposta: "Não, não. Estamos na fase do sexo violento."