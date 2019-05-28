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Com foto antiga, Xuxa parabeniza Ivete Sangalo pelo aniversário

A cantora baiana comemorou nesta segunda-feira 47 anos

Publicado em 

27 mai 2019 às 23:52

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 23:52

Xuxa Meneghel e Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram @centraldafama
Ivete Sangalo comemorou 47 anos nesta segunda-feira, (27), e recebeu uma homenagem nostálgica de Xuxa Meneghel. A apresentadora publicou uma foto antiga das duas nas redes sociais.
"Veveta... Que seus dias, tardes e noites sejam repletos de muitas surpresas boas e que Deus abençoe sempre a você e quem você ama. Seja sempre feliz", escreveu Xuxa na legenda.
A cantora baiana disse que recebeu muito carinho dos fãs, da família e dos amigos neste dia, mas conteve a comemoração devido à morte do cantor Gabriel Diniz, também nesta segunda-feira.
"Embora seja um dia de aniversário, eu queria em respeito à família dele, a ele e a toda a história que ele construiu, ser esse artista tão lindo, amado e querido, hoje a gente vai se resguardar um pouquinho nas comemorações de aniversário. É momento de orar muito por ele, pela família dele, amigos e fãs", disse Ivete nos stories do Instagram.

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