Com foto antiga, Xuxa parabeniza Ivete Sangalo pelo aniversário

Xuxa Meneghel e Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram @centraldafama

Ivete Sangalo comemorou 47 anos nesta segunda-feira, (27), e recebeu uma homenagem nostálgica de Xuxa Meneghel. A apresentadora publicou uma foto antiga das duas nas redes sociais.

"Veveta... Que seus dias, tardes e noites sejam repletos de muitas surpresas boas e que Deus abençoe sempre a você e quem você ama. Seja sempre feliz", escreveu Xuxa na legenda.

A cantora baiana disse que recebeu muito carinho dos fãs, da família e dos amigos neste dia, mas conteve a comemoração devido à morte do cantor Gabriel Diniz, também nesta segunda-feira.