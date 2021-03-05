Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estreia neste sábado (6)

Com Fernanda Gentil, novo "Se Joga" tem formato semelhante ao  "Vídeo Show"

Sem emplacar na audiência, programa volta ao ar reformulado, com novos quadros e sem os tradicionais games

Publicado em 05 de Março de 2021 às 18:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mar 2021 às 18:46
 Um ano após ser suspenso para dar espaço à cobertura jornalística do Novo Coronavírus, o "Se Joga" retorna na tarde deste sábado (6) com várias mudanças.
Além de não ser mais diário, o programa está sob o comando de Fernanda Gentil. Érico Brás segue na atração, mas longe do estúdio, em entrevistas e quadros externos, e Fabiana Karla, que compunha o trio de apresentadores iniciais, deixou o projeto.
"Se Joga", com Fernanda Gentil volta ao ar neste sábado (6) na Rede Globo Crédito: Rede Globo
"O programa volta totalmente repaginado. A temporada 2021 vem com a proposta de ser mais intimista, real, próxima e quente", diz Gentil. O cenário também está diferente, "aconchegante e clean", segundo divulgado pela Rede Globo.
Saem as esquetes de humor e games, e entram entrevistas, homenagens e bastidores. "A pandemia já não permitiria que a gente mantivesse o mesmo formato de games, e entendemos que o momento pede alguns tons abaixo do que o que era antigamente", revela a apresentadora.
Segundo antecipado pela Globo, o novo "Se Joga" tende a ser mais parecido com o extinto "Video Show" ao ter a proposta de mostrar o que acontece atrás das câmeras, erros de gravações e spoilers de cenas de novelas. Na estreia, Fernanda Gentil entrevista o casal Sandy e Lucas Lima, sobre carreira, pandemia e família, vale lembrar que a apresentadora já declarou ser muito fã da cantora.

Veja Também

Fora da Globo, Angélica aparece ao lado de Xuxa e Eliana no SBT

BBB 21: Sarah perde a torcida dos famosos após dizer que gosta de Bolsonaro

Padre Fábio de Melo se emociona com mãe vacinada: "Estava angustiado"

O ator Thiago Fragoso também participa da atração e fala sobre "Salve-se Quem Puder", novela que volta ao ar em 22 de março. "Vai mostrar bastante os bastidores da Globo, que é um conteúdo de que o público gosta, gera muita curiosidade", diz Fernanda Gentil. Sucesso na Globo, o "BBB 21" vai marcar presença na atração, com os melhores momentos da semana e flashes da casa mais vigiada do Brasil.
Perguntada sobre a mudança de horário e dia da semana do "Se Joga", Fernanda Gentil afirma que vê a alteração como "sensata" e em acordo com o que o momento pede. "O jornalismo cumpre um papel fundamental sempre, e em tempos de pandemia, mais ainda. Era natural que o 'Se Joga' abrisse espaço para o 'Jornal Hoje' ir até um pouco mais tarde."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados