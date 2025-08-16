Show da Pabllo Vittar atrai multidão de fãs em ruas de Vila Velha

Pabllo Vittar é hype, é fenômeno e, quando sobe no palco, já se sabe: vem multidão por aí. Neste sábado (16), não foi diferente no Festival Movimento Cidade, evento que levou a artista para a Prainha, em Vila Velha. Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostram filas gigantescas (veja acima) de fãs carregando muita expectativa e lotando as ruas do entorno.