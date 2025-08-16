A Gazeta - Agora

Show da Pabllo Vittar atrai multidão de fãs em ruas de Vila Velha

Publicado em 16/08/2025 às 20h54
Pabllo Vittar é hype, é fenômeno e, quando sobe no palco, já se sabe: vem multidão por aí. Neste sábado (16), não foi diferente no Festival Movimento Cidade, evento que levou a artista para a Prainha, em Vila Velha. Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostram filas gigantescas (veja acima) de fãs carregando muita expectativa e lotando as ruas do entorno.

A artista é uma das atrações principais do Festival Movimento Cidade e vai subir ao palco montado no Parque da Prainha, em Vila Velha, com entrada gratuita.

Em entrevista para Hz, a artista declarou ter vontade de passear pelo Espírito Santo. 

