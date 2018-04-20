Cleo Pires revela: 'Perdi a virgindade aos 14 anos'

A mais nova cantora do pedaço e já consagrada atriz Cleo Pires definitivamente não é hipócrita. Livre, como de costume, ela não pensou duas vezes antes de responder às perguntas de Fernanda Souza em seu programa no Multishow. Durante a conversa, Cleo soltou algumas revelações e retrucou tudo o que a apresentadora disse com certeza do que ela estava dizendo. Confira algumas frases durante a entrevista:
Saí na porrada com uma menina na rua depois que ela disse que eu tinha engravidado do meu padrasto
Perdi a virgindade com 14 anos. Era um namorado da época. Foi muito bom e ele era um gato. O relacionamento durou um ano
Fui criada solta, livre, brincando com as crianças da comunidade do Terreirão, no Recreio. A gente brincava nos canos do esgoto, que estava em construção
Gosto de ficar pelada, de fazer foto pelada, e não faço isso para aparecer
Falsifiquei a assinatura da minha mãe para fazer minha primeira tatuagem aos 17 anos