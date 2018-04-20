Cleo Pires revela: 'Perdi a virgindade aos 14 anos'

A mais nova cantora do pedaço e já consagrada atriz Cleo Pires definitivamente não é hipócrita. Livre, como de costume, ela não pensou duas vezes antes de responder às perguntas de Fernanda Souza em seu programa no Multishow. Durante a conversa, Cleo soltou algumas revelações e retrucou tudo o que a apresentadora disse com certeza do que ela estava dizendo. Confira algumas frases durante a entrevista: