Cleo participa de produção de série sobre feminicídio

A artista Cleo Pires Crédito: Reprodução/Instagram @cleo

Após estreia na música, Cleo , 36, desenvolve novo projeto, dessa vez para o Instagram. Trata-se de "Onde esta Mariana", série que aborda a cultura do feminicídio, e que será transmitida exclusivamente no IGTV da rede social.

A cantora assina a produção executiva do projeto, que terá no elenco nomes como MC Rebecca e Valesca Popozuda. Rebecca interpretará o papel principal, Mariana, enquanto Valesca viverá Fabíola, uma mulher que sofre agressões físicas do marido. A série foi desenvolvida pelas atrizes Tamiha e Caroline Fernandez e a previsão de lançamento é para meados de setembro. Vilma Melo, a primeira mulher negra a ganhar o prêmio Shell de teatro, também compõe o elenco e será a mãe de Mariana.

Em sua conta do Instagram, Tamiha agradeceu Cleo, que segundo ela abraçou o projeto "com toda sua generosidade e profissionalismo". "Esse projeto é a materialização de toda união, desejo e parceria", completou na mensagem.