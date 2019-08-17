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Novo projeto

Cleo participa de produção de série sobre feminicídio

A série será transmitida exclusivamente no IGTV da rede social Instagram

Publicado em 17 de Agosto de 2019 às 15:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2019 às 15:03
A artista Cleo Pires Crédito: Reprodução/Instagram @cleo
Após estreia na música, Cleo, 36, desenvolve novo projeto, dessa vez para o Instagram. Trata-se de "Onde esta Mariana", série que aborda a cultura do feminicídio, e que será transmitida exclusivamente no IGTV da rede social. 
> Cleo publica foto sorridente após sofrer críticas sobre peso
A cantora assina a produção executiva do projeto, que terá no elenco nomes como MC Rebecca e Valesca Popozuda. Rebecca interpretará o papel principal, Mariana, enquanto Valesca viverá Fabíola, uma mulher que sofre agressões físicas do marido. A série foi desenvolvida pelas atrizes Tamiha e Caroline Fernandez e a previsão de lançamento é para meados de setembro. Vilma Melo, a primeira mulher negra a ganhar o prêmio Shell de teatro, também compõe o elenco e será a mãe de Mariana.
Em sua conta do Instagram, Tamiha agradeceu Cleo, que segundo ela abraçou o projeto "com toda sua generosidade e profissionalismo". "Esse projeto é a materialização de toda união, desejo e parceria", completou na mensagem.
> Glória Pires: sofria e 'chorava do nada' quando Cleo saiu de casa
Assumidamente feminista, Cleo já afirmou em outra ocasião que "Mulheres precisam se livrar da opressão". A mãe da artista, Glória Pires, não mede elogios à filha e falou recentemente do orgulho de ver Cleo "indo em busca do que acredita". A atriz confessou ter sofrido com a crise do "ninho vazio" quando a primogênita deixou o lar da família para alçar seu próprio voo.

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