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Juntos há 5 anos

Cláudia Raia se casa no civil com Jarbas Homem de Mello

Segundo o colunista Leo Dias, cerimônia íntima acontece no próximo dia 8 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2018 às 12:13

Publicado em 30 de Novembro de 2018 às 12:13

Jarbas Homem de Mello e Cláudia Raia: casal está junto há cerca de cinco anos Crédito: Reprodução/Instagram @claudiaraia
Cláudia Raia vai se casar no civil com Jarbas Homem de Mello, no próximo dia 8 de dezembro. A informação, publicada pelo colunista Leo Dias, ainda dá conta de que os dois estão juntos há cerca de cinco anos. 
Em entrevista a Leo Dias, Cláudia alegou que o casamento será civil e muito familiar.
"Será uma coisa que não é nem um pouco significativa no sentido de cerimônia, porque a gente também fez uma cerimônia em uma igreja em Toledo alguns anos atrás, só nós dois. Os votos foram todos feitos lá. Na verdade será só uma comprovação disso, uma assinatura no civil com a família e a gente", disse a atriz ao colunista. 

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