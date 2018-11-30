Cláudia Raia se casa no civil com Jarbas Homem de Mello

Cláudia Raia vai se casar no civil com Jarbas Homem de Mello, no próximo dia 8 de dezembro. A informação, publicada pelo colunista Leo Dias, ainda dá conta de que os dois estão juntos há cerca de cinco anos.

"Será uma coisa que não é nem um pouco significativa no sentido de cerimônia, porque a gente também fez uma cerimônia em uma igreja em Toledo alguns anos atrás, só nós dois. Os votos foram todos feitos lá. Na verdade será só uma comprovação disso, uma assinatura no civil com a família e a gente", disse a atriz ao colunista.