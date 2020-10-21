Claudia Raia posa amordaçada e critica falta de respeito ao desejo e corpo da mulher

A atriz Claudia Raia, 53, apareceu amordaçada e com os punhos amarrados em uma foto postada em suas redes sociais, na noite desta terça-feira (20). No texto, que acompanhou a imagem, ela criticou a forma como as mulheres são tratadas na sociedade, "em caixas, objetificadas e cristalizadas em padrões".
"Como eu me sinto quando dizem que não tenho mais idade para usar determinada roupa, dizer e fazer determinada coisa ou me comportar do jeito que eu quiser me comportar", afirmou a atriz, que também criticou a falta de respeito da sociedade aos "nossos desejos, corpos, manifestos e decisões".
A mensagem recebeu diversos elogios, e não só de mulheres. "Super necessário você ser essa voz de liberdade para mulheres 50+", comentou um internauta. "Você me inspira todos os dias. Gera valor para nós mulheres com a sua coerência", disse outra. "A única limitação é o nosso querer fazer", afirmou mais uma.
Aos 53 anos, Claudia Raia afirmou recentemente que pode tentar engravidar novamente. Ela, que já é mãe de Enzo, 23, e Sophia, 17, afirmou à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, que seu casamento "merece" uma criança.
"Jarbas não tem filho. É uma vontade que ele tem, assim como eu. Nosso casamento merece esse fruto", afirmou ela sobre o marido, o também ator Jarbas Homem de Mello, 50. Seus dois filhos mais velhos são frutos de sua união com o ator Edson Celulari, 62, de quem se separou em 2010.