Claudia Raia posa amordaçada e critica falta de respeito ao desejo e corpo da mulher

Claudia Raia posa amordaçada e com punhos amarrados em protesto Crédito: Instagram/ claudiaraia

A atriz Claudia Raia, 53, apareceu amordaçada e com os punhos amarrados em uma foto postada em suas redes sociais, na noite desta terça-feira (20). No texto, que acompanhou a imagem, ela criticou a forma como as mulheres são tratadas na sociedade, "em caixas, objetificadas e cristalizadas em padrões".

"Como eu me sinto quando dizem que não tenho mais idade para usar determinada roupa, dizer e fazer determinada coisa ou me comportar do jeito que eu quiser me comportar", afirmou a atriz, que também criticou a falta de respeito da sociedade aos "nossos desejos, corpos, manifestos e decisões".

A mensagem recebeu diversos elogios, e não só de mulheres. "Super necessário você ser essa voz de liberdade para mulheres 50+", comentou um internauta. "Você me inspira todos os dias. Gera valor para nós mulheres com a sua coerência", disse outra. "A única limitação é o nosso querer fazer", afirmou mais uma.

Aos 53 anos, Claudia Raia afirmou recentemente que pode tentar engravidar novamente. Ela, que já é mãe de Enzo, 23, e Sophia, 17, afirmou à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, que seu casamento "merece" uma criança.