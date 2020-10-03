Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Colocou para jogo!

Claudia Raia posa tomando sol e bumbum rouba a cena: 'Gata magia'

Atriz compartilhou clique ousado no Instagram em que retoca o bronze de bruços colocando o bumbum para jogo; fãs deliraram com a foto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2020 às 09:37

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 09:37

A artista Claudia Raia
A artista Claudia Raia Crédito: Globo/Fábio Rocha
Claudia Raia não precisou fazer nada além de postar uma foto tomando sol para arrancar elogios daqueles dos fãs nesta sexta (2). 
A atriz decidiu compartilhar um clique no Instagram em que aparece de bruços com um biquíni rosa colocando o bumbum para jogo. E refletiu: "A bunda, que engraçada. Está sempre sorrindo, nunca é trágica. Não lhe importa o que vai pela frente do corpo. A bunda basta-se. Existe algo mais? Talvez os seios. Ora  murmura a bunda  esses garotos ainda lhes falta muito que estudar. A bunda são duas luas gêmeas em rotundo meneio. Anda por si na cadência mimosa, no milagre de ser duas em uma, plenamente". 

Veja Também

Wanessa Camargo surge com Marcus Buaiz e filhos nas Cataratas do Iguaçu

"A Fazenda 12": Biel detona carreira de Jojo: "Estou muito além dela"

Médicos do ES posam no casamento de Gretchen: "Estava em êxtase"

Nos comentários, amigos e seguidores não pouparam adjetivos. "Te amo para sempre. Gata magia", disse Giovanna Antonelli. Angélica comentou: "Maravilhosa mesmo". Drica Moraes observou: "E que bunda! Drummond faria novo poema!". 
Ver essa foto no Instagram

A bunda, que engraçada. Está sempre sorrindo, nunca é trágica. Não lhe importa o que vai pela frente do corpo. A bunda basta-se. Existe algo mais? Talvez os seios. Ora  murmura a bunda  esses garotos ainda lhes falta muito que estudar. A bunda são duas luas gêmeas em rotundo meneio. Anda por si na cadência mimosa, no milagre de ser duas em uma, plenamente. A bunda se diverte por conta própria. E ama. Na cama agita-se. Montanhas avolumam-se, descem. Ondas batendo numa praia infinita. Lá vai sorrindo a bunda. Vai feliz na carícia de ser e balançar. Esferas harmoniosas sobre o caos. A bunda é a bunda, rebunda. A bunda, que engraçada. Carlos Drummond de Andrade

Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia) em

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados