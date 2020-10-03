Claudia Raia posa tomando sol e bumbum rouba a cena: 'Gata magia'

Claudia Raia não precisou fazer nada além de postar uma foto tomando sol para arrancar elogios daqueles dos fãs nesta sexta (2).
A atriz decidiu compartilhar um clique no Instagram em que aparece de bruços com um biquíni rosa colocando o bumbum para jogo. E refletiu: "A bunda, que engraçada. Está sempre sorrindo, nunca é trágica. Não lhe importa o que vai pela frente do corpo. A bunda basta-se. Existe algo mais? Talvez os seios. Ora murmura a bunda esses garotos ainda lhes falta muito que estudar. A bunda são duas luas gêmeas em rotundo meneio. Anda por si na cadência mimosa, no milagre de ser duas em uma, plenamente".
Nos comentários, amigos e seguidores não pouparam adjetivos. "Te amo para sempre. Gata magia", disse Giovanna Antonelli. Angélica comentou: "Maravilhosa mesmo". Drica Moraes observou: "E que bunda! Drummond faria novo poema!".