Claudia Ohana curte lua de mel com namorado 26 anos mais novo

Claudia Ohana tem mais um motivo para sorrir - e este é 26 anos mais novo do que qualquer outro. A atriz, que vive Janice em "Verão 90" da Globo, também divide a agenda com Thiago Bittencourt, que também é ator de teatro, e tem 30 anos. Com ele, vive um romance e está em "lua de mel" em Santa Teresa, zona Central do Rio, em uma pousada cuja diária é de R$ 1,1 mil.