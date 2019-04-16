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Amor está no ar

Claudia Ohana curte lua de mel com namorado 26 anos mais novo

Casal está relaxando em pousada de luxo da zona Central do Rio

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 14:11

Publicado em 

16 abr 2019 às 14:11
Crédito: Reprodução/Instagram @ohanareal
Claudia Ohana tem mais um motivo para sorrir - e este é 26 anos mais novo do que qualquer outro. A atriz, que vive Janice em "Verão 90" da Globo, também divide a agenda com Thiago Bittencourt, que também é ator de teatro, e tem 30 anos. Com ele, vive um romance e está em "lua de mel" em Santa Teresa, zona Central do Rio, em uma pousada cuja diária é de R$ 1,1 mil. 
Segundo o jornal Extra, Claudia, de 56 anos, assistiu Thiago em "Calango Deu! Os Causos da Dona Zaninha", em Copacabana, ao lado de amigas, quando supostamente se encantou pelo moço. 
LUA DE MEL
Sorridente, o casal está curtindo uns dias em uma pousada de luxo de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. O local tem piscina com vista para a Guanabara. 

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