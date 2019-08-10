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Amizade

Chris Martin aproveita praia ao lado de ex e da atual, Dakota Johnson

Eles aproveitaram o sol em uma praia dos Hamptons, nos Estados Unidos

Publicado em 10 de Agosto de 2019 às 16:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2019 às 16:34
Chris Martin aproveita praia ao lado de ex, Gwyneth Paltrow, e atual, Dakota Johnson Crédito: Instagram
O rompimento de Chris Martin, 42, e Gwyneth Paltrow, 46, não os impediu de serem amigos. O vocalista da banda Coldplay foi fotografado na companhia da ex e da atual, Dakota Johnson, 29, nesta quinta-feira (8). Eles aproveitaram o sol em uma praia dos Hamptons, nos Estados Unidos.
O atual marido de Paltrow, Brad Falchuk, também estava presente e curtiu o dia ensolarado com a amada e os amigos. Apple, 14, e Moses, 12, fruto do casamento de Paltrow e Martin, não acompanharam os casais.
Especulou-se, no início do ano, que o cantor seria pai pela terceira vez, mas a atriz de Cinquenta Tons de Cinza desmentiu a notícia. O casal reatou recentemente, após rompimento em junho. Eles já estão há dois anos juntos.
Após o término do casamento, há cinco anos, Martin e Paltrow decidiram manter um bom relacionamento. Conforme declaração anterior da atriz, eles estavam destinados a ficar juntos: "Somos amigos, parentes, uma família".
Gwyneth se casou em setembro do ano passado com Brad Falchuk, produtor da série American Horror Story. Questionada se deseja ter mais filhos, ela respondeu: "Meu Deus, não. Estou muito velha. É maravilhoso que as mulheres possam ter filhos depois dos 40, mas eu não creio que conseguiria ficar acordada a noite toda, eu não sobreviveria".

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