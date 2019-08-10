Chris Martin aproveita praia ao lado de ex e da atual, Dakota Johnson

Chris Martin aproveita praia ao lado de ex, Gwyneth Paltrow, e atual, Dakota Johnson Crédito: Instagram

O rompimento de Chris Martin, 42, e Gwyneth Paltrow, 46, não os impediu de serem amigos. O vocalista da banda Coldplay foi fotografado na companhia da ex e da atual, Dakota Johnson, 29, nesta quinta-feira (8). Eles aproveitaram o sol em uma praia dos Hamptons, nos Estados Unidos.

O atual marido de Paltrow, Brad Falchuk, também estava presente e curtiu o dia ensolarado com a amada e os amigos. Apple, 14, e Moses, 12, fruto do casamento de Paltrow e Martin, não acompanharam os casais.

Especulou-se, no início do ano, que o cantor seria pai pela terceira vez, mas a atriz de Cinquenta Tons de Cinza desmentiu a notícia. O casal reatou recentemente, após rompimento em junho. Eles já estão há dois anos juntos.

Após o término do casamento, há cinco anos, Martin e Paltrow decidiram manter um bom relacionamento. Conforme declaração anterior da atriz, eles estavam destinados a ficar juntos: "Somos amigos, parentes, uma família".