Cher faz show surpresa no Met Gala 2019; veja vídeos

A cantora Cher, 72, fez uma performance surpresa na noite desta segunda-feira (6), durante o Met Gala 2019. No palco do jantar, a artista surgiu cantando clássicos e surpreendendo a famosos como Katy Perry e Gwen Stefani.
Cher incluiu no repertório do Met Gala hits como "Believe" e "I Found Someone", além de cantar "Waterloo", música do Abba que faz parte do filme "Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo!".
O tapete vermelho do evento também teve referências a Cher, da qual o estilo inspirou looks de famosas como Emily Ratajkowski e Kendall Jenner.
O evento beneficente, que reúne celebridades em torno da abertura da mostra do Instituto de Vestuário do Metropolitan Museum de Nova York, é considerado o mais fashion do ano. Nesta edição, o tema da festa é
"Camp: Notes On Fashion"
. A ideia é abordar o conceito de "camp", que significa "excêntrico".