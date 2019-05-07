Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Show de diva

Cher faz show surpresa no Met Gala 2019; veja vídeos

Cher cantou hits como 'Believe' e 'I Found Someone', além de Abba, de 'Mamma Mia'
Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2019 às 13:26

Crédito: Reprodução/Instagram @sitecherbrasil
A cantora Cher, 72, fez uma performance surpresa na noite desta segunda-feira (6), durante o Met Gala 2019. No palco do jantar, a artista surgiu cantando clássicos e surpreendendo a famosos como Katy PerryGwen Stefani.
Cher incluiu no repertório do Met Gala hits como "Believe" e "I Found Someone", além de cantar "Waterloo", música do Abba que faz parte do filme "Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo!".
O tapete vermelho do evento também teve referências a Cher, da qual o estilo inspirou looks de famosas como Emily Ratajkowski e Kendall Jenner.
O evento beneficente, que reúne celebridades em torno da abertura da mostra do Instituto de Vestuário do Metropolitan Museum de Nova York, é considerado o mais fashion do ano. Nesta edição, o tema da festa é 
"Camp: Notes On Fashion"
. A ideia é abordar o conceito de "camp", que significa "excêntrico".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados