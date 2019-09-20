Home
Chegou o dia! Philipe Lemos apresenta o Jornal Nacional neste sábado (21)

Programa especial da TV Gazeta com os bastidores da ida do jornalista será exibido neste sábado. Réplica da bancada do jornal está em shopping