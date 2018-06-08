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Na França

Chef e apresentador Anthony Bourdain morre aos 61 anos

Segundo o canal CNN, onde ele trabalhava, a causa da morte foi suicídio

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 11:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 11:55
Anthony Bourdain gravava um episódio na França Crédito: Divulgação/Travel Channel
Morreu nesta sexta-feira o chef, apresentador e escritor Anthony Bourdain. Considerado um talentoso contador de histórias que levou os telespectadores a viagens pelo mundo em seu programa na CNN, ele tinha 61 anos. Segundo comunicado divulgado pelo próprio canal de TV, a causa da morte foi suicídio.
"É com tristeza profunda que confirmamos a morte de nosso amigo e colega, Anthony Bourdain", informou o canal pela manhã. "Seu amor por uma grande aventura, novos amigos, boas comidas e bebidas e histórias notáveis pelo mundo fez dele um contador de histórias único. Seus talentos nunca deixaram de nos surpreender e vamos sentir muita falta dele. Nossos pensamentos e orações estão com sua filha e sua família neste momento difícil", diz o texto.
Bourdain estava na França trabalhando em um novo episódio de sua premiada série. Seu amigo próximo, o chef francês Eric Ripert, encontrou Bourdain em seu quarto de hotel durante a manhã.
ACIONE O CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA: LIGUE 141
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos. Há grupos para apoiar e auxiliar pessoas com qualquer desconforto emocional. Procure ajuda profissional ou voluntária: disque 141

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