Chef e apresentador Anthony Bourdain morre aos 61 anos

Anthony Bourdain gravava um episódio na França Crédito: Divulgação/Travel Channel

Morreu nesta sexta-feira o chef, apresentador e escritor Anthony Bourdain. Considerado um talentoso contador de histórias que levou os telespectadores a viagens pelo mundo em seu programa na CNN, ele tinha 61 anos. Segundo comunicado divulgado pelo próprio canal de TV, a causa da morte foi suicídio.

"É com tristeza profunda que confirmamos a morte de nosso amigo e colega, Anthony Bourdain", informou o canal pela manhã. "Seu amor por uma grande aventura, novos amigos, boas comidas e bebidas e histórias notáveis pelo mundo fez dele um contador de histórias único. Seus talentos nunca deixaram de nos surpreender e vamos sentir muita falta dele. Nossos pensamentos e orações estão com sua filha e sua família neste momento difícil", diz o texto.

Bourdain estava na França trabalhando em um novo episódio de sua premiada série. Seu amigo próximo, o chef francês Eric Ripert, encontrou Bourdain em seu quarto de hotel durante a manhã.

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