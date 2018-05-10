Chay Suede faz malabarismo com frutas em supermercado

O capixaba Chay Suede participou da festa de lançamento da novela "Segundo Sol", na noite desta terça-feira (8) no Rio de Janeiro. Mas ele deu uma esticada na programação: é que, apesar de não ter ido a bar algum, o ator compartilhou uma foto divertida, em que aparece fazendo malabarismo com frutas dentro de um supermercado.
Chay vai dar vida a um capoeirista e garoto de programa, Ícaro, na próxima trama das 21h, escrita por João Emanuel Carneiro. Ele será filho de Luiza, personagem de Giovanna Antonelli.