Chay Suede faz malabarismo com frutas em supermercado

O capixaba Chay Suede participou da festa de lançamento da novela "Segundo Sol", na noite desta terça-feira (8) no Rio de Janeiro. Mas ele deu uma esticada na programação: é que, apesar de não ter ido a bar algum, o ator compartilhou uma foto divertida, em que aparece fazendo malabarismo com frutas dentro de um supermercado.