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REPERCUSSÃO

Cena com Zulu foi uma grande honra, diz Eriberto Leão no 'Encontro'

Eriberto ainda fez questão de ressaltar a importância da cena

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 23:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 23:11
Personagens Cido (Rafael Zulu) e Samuel (Heriberto Leão) tiveram beijo romântico e longo, em "O Outro Lado do Paraíso" Crédito: Reprodução/TV Globo
A reta final da novela O Outro Lado do Paraíso foi assunto do programa Encontro com Fátima Bernardes desta sexta-feira, 11.
"O Samuel finalmente assumiu a sexualidade e teve um final lindíssimo com o Cido", comentou a apresentadora Ana Furtado, se dirigindo ao ator Eriberto Leão, intérprete do personagem, que teve uma cena marcante com um beijo entre o casal exibida nesta semana.
"É isso. É tudo sobre o amor. Love is all we need [Amor é tudo que nós precisamos]. Acho que a grande mensagem da novela é o amor. Ele tem um poder absurdo, e a gente tem que, sempre que discutir ou conversar coisas relacionadas a amor, ter amor, se não, não tem o menor sentido", respondeu.
Eriberto ainda fez questão de ressaltar a importância da cena: "O Samuel ama o Cido. O Cido ama o Samuel. Foi uma grande honra poder ter feito aquela cena com o Rafael Zulu. Uma cena de amor. Porque o amor é tudo que a gente precisa."
Seu colega, Zulu, também já havia se posicionado em apoio à cena, por meio de seu Instagram: "Quem disse que isso aqui não é uma família? Viva o amor, independente da forma."

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