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Imprevisto

Celular de jornalista da Globo News toca durante transmissão ao vivo

Leilane Neubarth pediu desculpas posteriormente em seu Twitter e lidou com a situação com bom humor: 'Já estou esperando os memes'

Publicado em 02 de Junho de 2018 às 00:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2018 às 00:58
Apresentadora levou a situação com bom-humor Crédito: Twitter | Reprodução
No Edição das 18h da GloboNews desta sexta-feira, 1º, a jornalista Leilane Neubarth falava sobre presos na Operação Lava-Jato que foram presos quando seu celular começou a tocar.
Ela imediatamente se desculpou, mas o momento foi muito comentado no Twitter. Após o fim do programa, Leilane publicou na rede social um pedido de desculpas e mostrando que levou a situação com muito bom-humor.
"Desculpa, gente. Não tenho a menor ideia do que aconteceu pro meu celular começar a tocar do nada no meio do estúdio. Mil perdões. E já estou esperando os memes", publicou ela.
Confira o momento abaixo:

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