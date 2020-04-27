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Quarentena

Celso Portiolli grava vídeo lavando louça e 'habilidade' vira alvo de piada

Internautas se divertiram com as dificuldades do apresentador do SBT: gasta todo detergente para lavar um copo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 17:08

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 17:08

O apresentador Celso Portiolli
O apresentador Celso Portiolli Crédito: Youtube / @Celso Portiolli
Uma marca de Celso Portiolli em suas redes sociais é o bom humor. Sempre com postagens engraçadas e com alto astral, o apresentador do Domingo Legal resolveu aproveitar a quarentena do coronavírus para gravar sua rotina em casa.
Recentemente, ele publicou no Instagram um vídeo lavando louça e chamou a atenção dos internautas. Portiolli revelou que costuma lavar a louça pela manhã todos os dias, mas suas habilidades domésticas viraram alvo de piada.
Apesar de conscientizar o público sobre a importância de economizar água, seus seguidores brincaram com a quantidade de detergente que ele gasta. "Estou vendo que vai ter que sair para comprar detergente", brincou uma fã.
"Parece minha filha de 14 anos, que gasta todo detergente para lavar um copo (risos)", comentou outra. "Coloque água em tudo que assim não gruda nada. Dica para iniciantes (risos)", sugeriu mais uma.

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Neste domingo, 23, ele ironizou pessoas teimosas que podem ficar em quarentena, mas insistem em sair. Amarrado com uma corda de academia, ele apareceu pulando simulando uma 'fuga' do isolamento. Veja:
Ver essa foto no Instagram

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Uma publicação compartilhada por Celso Portiolli (@celsoportiolli) em

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