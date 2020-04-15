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"BBB 20"

Prior comemora eliminação de Gizelly e vira piada: 'Sem ficha criminal'

Ex-BBB acabou sendo alvo de críticas na web ao comemorar a saída de Gizelly, com quem teve algumas desavenças enquanto esteve no reality da Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 09:26

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 09:26

O ex-BBB e arquiteto Felipe Prior
O ex-BBB e arquiteto Felipe Prior Crédito: Reprodução/Instagram @felipeprior
Gizelly foi a eliminada da noite desta terça (14) do "BBB 20". Assim que o resultado foi ao ar, ao vivo durante o reality da Globo, Felipe Prior, que já saiu da casa mais vigiada do Brasil, decidiu ir comemorar na web o resultado do paredão. 
"Boa noite tropa. Dia corrido, amanhã vou estar mais presente. Feliz que a Gizelly saiu", celebrou ele, nas redes sociais. 
Alguns internautas não gostaram muito da comemoração do arquiteto e decidiram fazer piada com o post do ex-brother. Os espectadores usaram da acusação de estupro que foi feita contra ele assim que ele deixou o reality da Globo para "brincar" com a situação

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"Gizelly saiu mas sem ficha criminal, né", escreveu um. Outro comentou: "Gizelly saiu com a ficha limpa". Uma fã também observou: "Ela saiu, mas antes te eliminou e não vai precisar responder um processo por estupro".

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