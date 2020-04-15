Prior comemora eliminação de Gizelly e vira piada: 'Sem ficha criminal'

Gizelly foi a eliminada da noite desta terça (14) do "BBB 20". Assim que o resultado foi ao ar, ao vivo durante o reality da Globo, Felipe Prior, que já saiu da casa mais vigiada do Brasil, decidiu ir comemorar na web o resultado do paredão.
"Boa noite tropa. Dia corrido, amanhã vou estar mais presente. Feliz que a Gizelly saiu", celebrou ele, nas redes sociais.
Alguns internautas não gostaram muito da comemoração do arquiteto e decidiram fazer piada com o post do ex-brother. Os espectadores usaram da acusação de estupro que foi feita contra ele assim que ele deixou o reality da Globo para "brincar" com a situação.
"Gizelly saiu mas sem ficha criminal, né", escreveu um. Outro comentou: "Gizelly saiu com a ficha limpa". Uma fã também observou: "Ela saiu, mas antes te eliminou e não vai precisar responder um processo por estupro".