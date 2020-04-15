Ex-BBB Lucas Gallina faz preenchimento labial e harmonização: 'Natural'

Lucas Gallina, ex-brother do "BBB 20", chamou a atenção dos internautas ao surgir com a boca inchada nas redes sociais. Pouco tempo depois do susto inicial dos fãs, o bonitão esclareceu: "Fiz preenchimento".
Na web, o ex-BBB declarou: "Pessoal está perguntando porque a minha boca está tão grande. Fiz preenchimento, mas ainda está inchado. Vai desinchar e ficar bem natural. Só para não achar que tomei um ferrão de abelha".
Além dos lábios, Lucas acabou também modificando outras partes da face, como maxilar e contorno do rosto.
Responsável por ter feito o procedimento, Marcieli Szyminovicz explicou à revista Quem os procedimentos que realizou no rosto do eliminado do "BBB 20": A gente começou a fazer o contorno da mandíbula dele. Como ele nunca fez, tinha um pouco de receita de ficar com ela muito marcada, ficar com o rosto muito quadrado, então eu combinei com ele que vamos fazer aos poucos. Coloquei somente 1 ml de cada lado, vamos deixar passar uma semana e depois entrar com mais. Na foto dá para ver que já começou a marcar um pouco o ângulo, já diminuiu a papada, mas fizemos tudo bem sutil. Fizemos um pouco de lábio também, ele não quer ficar com aquele muito forçado, nada muito marcado".