Ex-BBB Lucas Gallina faz preenchimento labial e harmonização: 'Natural'

Responsável por ter feito o procedimento, Marcieli Szyminovicz explicou à revista Quem os procedimentos que realizou no rosto do eliminado do "BBB 20": A gente começou a fazer o contorno da mandíbula dele. Como ele nunca fez, tinha um pouco de receita de ficar com ela muito marcada, ficar com o rosto muito quadrado, então eu combinei com ele que vamos fazer aos poucos. Coloquei somente 1 ml de cada lado, vamos deixar passar uma semana e depois entrar com mais. Na foto dá para ver que já começou a marcar um pouco o ângulo, já diminuiu a papada, mas fizemos tudo bem sutil. Fizemos um pouco de lábio também, ele não quer ficar com aquele muito forçado, nada muito marcado".