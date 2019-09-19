Home
>
Famosos
>
Céline Dion desabafa após ficar viúva: "Sinto falta de ser tocada"

Céline Dion desabafa após ficar viúva: "Sinto falta de ser tocada"

Cantora, que foi casada por 22 anos com René Angélil, que morreu em janeiro de 2016, falou sobre solidão