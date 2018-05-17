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Cauã Reymond admite ter bebido vinho antes de ser parado em blitz

'Tomei meia taça de vinho e me arrependo profundamente disso', justificou o ator

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 12:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 12:56
Cauã Reymond Crédito: Divulgação
Cauã Reymond foi parado em uma blitz da Lei Seca, no fim de semana, no Rio de Janeiro. Ele se recusou a passar pelo teste do bafômetro e foi multado em R$ 2.934,70 pela infração, que é considerada gravíssima. 
Era o último de filmagem de Ilha de ferro... Eu não bebo, tomei meia taça de vinho e me arrependo profundamente disso. Ainda estou me culpando porque eu não bebo e naquele dia comi também uma pizza portuguesa, que eu também não como, e fui parado. Vou pagar por isso como qualquer outro cidadão tem que pagar, disse o ator no encontro com jornalistas para promover a reprise de "Belíssima", que tem o ator no elenco, de acordo com o Extra. 

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