Cauã Reymond admite ter bebido vinho antes de ser parado em blitz

foi parado em uma blitz da Lei Seca, no fim de semana, no Rio de Janeiro. Ele se recusou a passar pelo teste do bafômetro e foi multado em R$ 2.934,70 pela infração, que é considerada gravíssima.

Era o último de filmagem de Ilha de ferro... Eu não bebo, tomei meia taça de vinho e me arrependo profundamente disso. Ainda estou me culpando porque eu não bebo e naquele dia comi também uma pizza portuguesa, que eu também não como, e fui parado. Vou pagar por isso como qualquer outro cidadão tem que pagar, disse o ator no encontro com jornalistas para promover a reprise de "Belíssima", que tem o ator no elenco, de acordo com o Extra.