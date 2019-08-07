Home
Cauã Reymond: "Sofri preconceito porque era lutador e surfista"

Ator lembrou o início da carreira e falou de dificuldades da profissão

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 13:06

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Mario Testino/Reprodução/Instagram @cauareymond

Cauã Reymond foi um dos convidados da TV Brasil para a segunda temporada de "Atos", série de entrevistas do canal com grandes nomes da dramaturgia. O ator recordou seus primeiros passos na profissão e comentou, inclusive, os momentos mais difíceis. 

"Inicialmente eu sofri muito preconceito porque eu era lutador, surfista e ex-modelo. Eu entrei na televisão super 'verde', ainda em 'Malhação', e fui crescendo a cada trabalho. Eu cresci pelo meu desejo e coragem", disse, durante as gravações, segundo informações do colunista Flávio Ricco, do Uol. 

> Cauã Reymond arranca elogios ao posar de camisa molhada: "Delícia"

"O ator tem que ter muita coragem de olhar para o que não está legal. Porque às vezes é muito fácil você se esconder por trás de um pensamento, ou de uma ideia... Somos vaidosos, a vaidade faz com que a gente chegue num lugar melhor. Quem tem uma grande vaidade trabalha mais e quer ser melhor. Mas a vaidade também pode cegar. Essa harmonia é o mais difícil de encontrar", completou. 

A nova temporada de "Atos" tem oito episódios e também traz bate-papo com Marcos Frota, Luis Lobianco, Ana Beatriz Nogueira, Claudia di Moura e outros artistas. 

